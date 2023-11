Médecins étrangers en France : les Algériens en tête du classement (Rapport Irdes)

La France compte parmi les pays européens qui souffrent d’une pénurie de main d’œuvre. Le manque du personnel médical dans ses structures hospitalières a poussé le gouvernement français à changer à la possibilité d’instaurer une nouvelle carte de séjour.

Cette nouvelle carte pluriannuelle, baptisée » Talent – professions médicales et de pharmacie » vise à faciliter le recrutement du personnel médical étranger pour mettre fin à cette crise de main d’œuvre dans les hôpitaux français.

En France, 37.4% des médecins étrangers sont des Algériens

Une récente étude, élaborée par l’Institut de recherche et de documentation en économie de la santé (IRDES), plaide pour le recrutement des médecins nés et diplômés à l’étranger pour résorber les déserts médicaux ruraux sur le territoire français. Et ce, au moment où la scène politique en France se divise sur le sort de l’article 3 de la nouvelle loi de Darmanin, qui évoque l’instauration d’un titre de séjour pour les métiers en tension, dont le secteur de la santé.

Par ailleurs, cette étude se base sur les contributions des médecins généralistes libéraux étrangers à renforcer l’offre de soins dans les zones sous-dotées. Le rapport de l’IRDES fait état de 29 238 médecins généralistes étrangers qui exercent en 2023 en France. Soit uniquement 12.5% des effectifs totaux.

Le nombre de médecins étrangers en progression en France

Parmi cette proportion, 55% sont issus des pays non-membres de l’Union européenne. Dont, 37.4 % sont venus de l’Algérie, 10.4% de la Tunisie et 9.5% de la Syrie. En ce qui concerne les médecins européens, ces derniers sont majoritairement venus de la Roumanie (42.5%), de la Belgique (15.3%) et de l’Italie (14.6%).

Selon cette même étude, ces effectifs des médecins étrangers, enregistrent une forte progression depuis 2007. Notamment, suite à la décision de l’Union européenne d’instituer une reconnaissance automatique des diplômes de médecine partout en Europe.

