Médecins emportés par Covid-19 : Un bilan macabre en Algérie

Le Dr. Lyes Merabet, président du Syndicat des praticiens de la santé publique (SPSP), est revenu aujourd’hui sur la situation épidémiologique difficile que vit l’Algérie depuis des semaines.

Les ravages de la 3e vague de la COVID-19 n’ont épargné personne en Algérie y compris les blouses blanches, en effet, la pandémie du Covid-19 s’accentue, avec l’arrivé du variant Delta souche du coronavirus, de plus en plus de morts sont recensés parmi les rangs de l’armée blanche.

Le Dr. Lyes Merabet, président du Syndicat des praticiens de la santé publique (SPSP), déplore « Plus de 266 médecins ont trouvé la mort depuis le début de la pandémie dont 85 décès durant cette troisième vague ».

Durant tout le mois de juillet et ce début aout, au plus fort des effets désastreux de la 3e vague, l’Algérie a donc perdu plus de 80 médecins, des suites à des complications liées à une infection par la Covid-19. Un bilan qui fait peur, selon les spécialistes.

Le vaccin la seule solution

Afin de mettre fin à cette hécatombe qui touche la majorité des wilayas, Lyes Merabet, a insisté sur l’impérative de la vaccination des personnels de la santé jusqu’à « la rendre obligatoire ».

« Il faut rendre la vaccination obligatoire, le personnel de santé est exposé directement à la maladie. On doit être protégé, car le bilan macabre est devant nous », a-t-il déclaré dans son intervention à la Chaîne 3 de la Radio Algérienne.

Selon le même responsable, le virus n’est pas le seul responsable de ces bilans macabres, mais la négligence aussi. En effet, le spécialiste a déploré le manque de moyens de protection auquel fait face le personnel de la santé et les insuffisances du système de santé, à tous les niveaux, précisant que « certaines structures sanitaires ne disposent même pas du minimum en termes de protection », à savoir « les bavettes, sur-blouses, gants, pare-visage, etc. »