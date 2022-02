Médecins algériens en France : Benbouzid remet les points sur les i

Récemment, les médecins algériens ont été au cœur de la polémique. Alors que leur exode fait couler beaucoup d’encre depuis des années, cette fois-ci les chiffres avancés ont engendré différentes réactions.

Entre ceux qui s’indignent et pensent que ces médecins algériens prennent la place de leurs homologues français, notamment des personnalités connues dans la classe politique française, ou encore ceux qui pensent qu’ainsi, ces soldats en blouses blanches quittent leurs pays en laissant derrière eux des hôpitaux déjà en manque de personnel.

Eric Zemmour, candidat à la présidentielle française de 2022 s’est prononcé sur ce sujet « je veux y mettre fin. On se passe de ses 1200 médecins et on les laisse à l’Algérie qui en a bien besoin. L’état de délabrement des hôpitaux algériens nécessite absolument qu’ils gardent ces médecins ».

Bien que d’autres médecins et spécialistes ont expliqué que les médecins étrangers à l’Hexagone

Que valent réellement les chiffres avancés ?

Le ministre de la Santé Abderrahmane Benbouzid s’est exprimé au sujet de la polémique des médecins algériens qui partent vers l’Hexagone. Le responsable a tenu à expliquer que le grand nombre de médecins ayant réussi ce concours sont déjà résidents en France, âgés de plus de 60 ans. Face à cet exode en masse, le ministre a fait aux députés qu’une commission de plusieurs ministère a été créée afin de trouver des solutions à ce phénomène croissant.