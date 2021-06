Médecine Personnalisée, la nouvelle approche dans l’hémato-oncologie

Le progrès médical ne s’arrête jamais, particulièrement ces derniers temps avec le contexte pandémique ! l’approche de la médecine personnalisée fait de plus en plus parler d’elle chez la corporation médicale. Le constat est unanime ! Chaque cas est un cas, un même traitement peut ne pas donner le même résultat sur deux patients atteints de la même pathologie.

La question a été abordée ce week end à Alger lors de l’Onco-Hematology Summit qui a regroupé pour sa 4ème édition plus de 500 participants, entre experts nationaux et internationaux, en présentiel et en virtuel.

L’évènement comme chaque année revêt un caractère multidisciplinaire avec la participation de l’ensemble des experts impliqués dans la prise en charge des cancers entre oncologues, hématologues, chirurgiens, anatomo-pathologistes et pharmaciens hospitaliers.

La nouvelle approche intègre les notions de génomique, Big Data, nouvelles technologies numériques dans le diagnostic, traitement et suivi des cancers et les experts s’accordent à dire qu’elle contribue fortement à l’amélioration de la prise en charge du malade.

Les professionnels de la santé présents à ce 4ème congrès organisé par les Laboratoires Roche, se félicitent des dernières avancées diagnostiques et thérapeutiques en cancérologie, devenues des standards appliqués dans beaucoup de pays, alors pourquoi pas l’Algérie ?

Un appel est donc lancé en direction des Autorités de santé compétentes avec l’objectif d’assurer la disponibilité et l’accessibilité de ces nouvelles molécules à nos concitoyens qui n’hésitent plus, pour certains, à aller chercher ces traitements ailleurs, les exemples de la Tunisie et de la Turquie sont les plus édifiants.

Les experts nationaux dans les différentes disciplines et spécialités concernées ont participé enfin aux nombreux ateliers tenus pour la circonstance pour un partage d’expérience avec leurs homologues étrangers.