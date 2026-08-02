Médéa : Traqué après le meurtre de son frère, le suspect se tire une balle en plein thorax

Au lendemain de l’homicide qui a coûté la vie à son frère à Meghraoua, le suspect principal a tenté de mettre fin à ses jours au moment où les forces de l’ordre s’apprêtaient à l’interpeller. Il a été transféré dans un état critique vers le CHU Mustapha Pacha d’Alger.

La traque n’aura pas duré longtemps, mais elle s’est achevée dans le sang. Le quinquagénaire soupçonné d’avoir abattu son frère et blessé son neveu vendredi soir, sur fond de litige successoral dans la commune de Meghraoua (est de la wilaya de Médéa), a tenté de se donner la mort lors de son encerclement par les services de sécurité.

Alors que le dispositif de recherche mis en place après le drame se resserrait autour de lui, le suspect a catégoriquement refusé de se rendre aux éléments des forces de l’ordre venus l’interpeller.

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Face à la sommation des agents, l’homme a retourné son fusil de chasse contre lui et a fait feu, se tirant une balle en plein thorax.

Transféré en urgence absolue vers Alger

Gravement touché à la poitrine, le mis en cause a reçu les premiers soins de secours sur place de la part des éléments de sécurité.

Selon des informations rapportées par le quotidien arabophone El Khabar, il a ensuite été évacué en urgence vers l’établissement hospitalier local avant d’être rapidement transféré sous haute escorte vers le CHU Mustapha Pacha à Alger, où il se trouve actuellement en réanimation dans un état jugé très critique.

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Pour rappel, ce drame familial survenu vendredi a plongé la population locale dans la stupeur. Une dispute ancienne autour du partage de l’héritage paternel avait dégénéré, entraînant la mort immédiate du frère du suspect et l’hospitalisation de son neveu, touché à l’épaule.

L’enquête judiciaire se poursuit pour faire toute la lumière sur le déroulement exact des faits, en attendant l’évolution de l’état de santé du mis en cause.

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