Médéa : première opération par laparoscopie réussie sur un patient de 87 ans

Le secteur de la santé à Médéa vient de franchir une étape majeure. Ce dimanche, une équipe médicale de l’établissement public hospitalier Mohamed Boudiaf a réalisé avec succès la première opération chirurgicale par cœlioscopie dans la wilaya, consistant en l’ablation d’une tumeur maligne au niveau du colon droit chez un patient âgé de 87 ans.

Selon un communiqué publié sur la page officielle de l’hôpital, il s’agit de la première intervention de ce type réalisée à Médéa grâce à la technique de laparoscopie, marquant ainsi une avancée significative dans le domaine de la chirurgie générale.

Première cœlioscopie réussie à Médéa : une avancée majeure pour la chirurgie

La chirurgie par cœlioscopie, de plus en plus utilisée dans le monde, présente plusieurs avantages : réduction du temps de convalescence, récupération plus rapide et limitation des complications postopératoires. Des atouts particulièrement précieux pour les patients âgés, dont l’état de santé peut être plus fragile face à une chirurgie traditionnelle.

Cette technique mini-invasive permet d’opérer avec des incisions plus petites, réduisant ainsi les traumatismes tissulaires et les risques d’infection. L’utilisation de la cœlioscopie contribue à améliorer le confort du patient et à optimiser les résultats chirurgicaux.

L’hôpital Mohamed Boudiaf à la pointe de l’innovation médicale

La direction de l’hôpital Mohamed Boudiaf a tenu à saluer les efforts de l’ensemble de l’équipe médicale et paramédicale mobilisée, en adressant un hommage particulier au Dr Ibrahim, chirurgien responsable de l’opération, pour son dévouement et son expertise.

Cet accomplissement s’inscrit dans la volonté de l’établissement de renforcer ses compétences et d’adopter les techniques chirurgicales les plus avancées. Pour la direction, ce succès constitue une étape importante dans la modernisation de l’offre de soins au niveau de la wilaya et une preuve tangible de la capacité des médecins algériens à suivre le rythme des évolutions médicales mondiales.

L’introduction de la cœlioscopie à Médéa représente un investissement significatif dans l’amélioration des soins de santé et témoigne de l’engagement de l’hôpital Mohamed Boudiaf envers l’excellence médicale.

Cette première intervention réussie par cœlioscopie ouvre de nouvelles perspectives pour les patients de la wilaya de Médéa. Elle leur permet d’accéder à des soins de haute qualité, sans avoir à se déplacer vers d’autres régions du pays.

