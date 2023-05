Médailles d’or et d’argent pour 3 marques d’huile d’olive algérienne en Italie

À de nombreuses reprises, l’Algérie fait ses preuves lors des concours internationaux de l’huile d’olive. En effet, de nombreuses marques enchainent les compétitions et raflent les plus prestigieux prix. Notamment, grâce à la qualité de l’huile d’olive algérienne.

C’est le cas de trois marques d’huile d’olive qui ont représenté l’Algérie lors de la 8e édition du concours international EVO IOOC 2023.

Concours international EVO IOOC 2023 : l’huile d’olive algérienne distinguée en Italie

Une nouvelle fois, la marque algérienne a réussi à s’inscrire à la liste des meilleures huiles d’olive. Et ce, en remportant la médaille d’argent lors du concours international EVO IOOC qui s’est tenu en Italie. Cette compétition a pour but de promouvoir la plus haute qualité de l’industrie de l’huile d’olive extra vierge et aromatisée.

Par ailleurs, uniquement les producteurs et huileries qui sont capables d’assumer ce niveau de qualité ont eu l’autorisation de participer à ce concours, considéré comme le premier en Italie. Parmi ces marques de qualité, l’huile d’olive algérienne Baghlia, qui a remporté la médaille d’Or lors du concours international EVO IOOC 2023.

La marque algérienne DAHBIA compte, de son côté, une nouvelle médaille en argent, remporté en Italie. Notamment dans la catégorie monovariétale. Par ailleurs, il convient de préciser aussi que la marque Baghlia et Dahbia, ne sont pas les seules marques algériennes primées lors de ce concours. L’huile d’olive Numidia, d’Ouzellaguen, a aussi remporté une médaille d’argent lors du même événement.

Pour rappel, l’huile d’olive Dahbia a précédemment été distingué en Norvège, mais aussi en Suisse et en Grèce. De même pour la marque Numidia qui a remporté le prix du « premium Gold » au concours international Olio Nuovo Days 2023 à Paris.

