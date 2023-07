Médaille d’honneur de l’exportation : liste des entreprises primées par Tebboune

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a honoré hier, le mardi 11 juillet 2023 à Alger 13 exportateurs, dont l’entreprise « Saterex-IRIS » qui a reçu la « Médaille d’honneur de l’exportation ». Une filiale de la Société algérienne des foires et exportations (Safex) a également été distinguée pour son accompagnement exemplaire des exportateurs.

En effet, la première édition de la « Médaille d’honneur de l’exportation » s’est déroulée au Centre international de conférences (CIC) Abdelatif-Rahal à Alger et a été présidée par le Président Tebboune. Cette édition, axée sur l’engagement, les réalisations et les perspectives, avait pour objectif de récompenser les meilleurs exportateurs des trois dernières années (2020-2022) et de promouvoir la nouvelle politique de l’Algérie en matière d’encouragement des exportations non pétrolières.

D’abord, l’entreprise « IRIS », spécialisée dans la production de produits électroniques, électroménagers et pneumatiques, a exporté pour un montant de 45 millions de dollars vers 28 pays au cours de la période de référence. Avec ses 3455 employés, elle vise à réaliser un chiffre d’affaires à l’exportation de 146 millions de dollars d’ici 2029.

A LIRE AUSSI : Exportations hors hydrocarbures : « l’Algérie va atteindre 13 MDS de dollars », Tebboune

Quelles sont les entreprises ayant reçu des médailles d’honneur ?

En outre, onze médailles d’honneur, récompensant onze catégories d’exportateurs, ont été attribuées à treize exportateurs. Une autre médaille a été décernée à la société « Tasdir », filiale de la Société algérienne des foires et exportations (SAFEX), pour son excellent accompagnement des exportateurs pendant la période de référence.

En plus de la « Médaille d’honneur de l’exportation », trois entreprises, à savoir « Mediterranean Float Glassmfg », « Faderco (filiale Warak) » et « Somiphos », ont été récompensées en tant que « meilleur exportateur de produits industriels ». L’entreprise « IMC » a remporté le prix du « meilleur exportateur, alors que le prix du « meilleur exportateur de produits agricoles » a été remporté par l’entreprise « Boubelenza Agroalimentaire ».

L’entreprise « Biodattes Algérie » a remporté le prix du « meilleur exportateur de dattes », l’Etablissement Kiared celui du « meilleur exportateur d’huile d’olive », et « Yassir Start-up », le prix du meilleur exportateur de services. Le prix dans la catégorie « meilleur exportateur vers l’Afrique » a été attribué à « Sodismac », une société de distribution des matériaux de construction relevant du groupe Gica.

Amir Benhamadi, président du Conseil d’administration de « Condor Electronics » a remporté le prix du « meilleur jeune exportateur », tandis que la gérante de la société « Expo Cuir » a obtenu le prix de « la meilleure exportatrice ».

Pour conclure, le prix de la « meilleure entreprise exportatrice étrangère ou mixte activant en Algérie » a été décerné à « Elsewedy Cables Algeria ».