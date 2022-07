Médaillé d’argent à Oregon : Sedjati vise plus haut

Après avoir remporté la médaille d’argent en 800 mètres lors des mondiaux d’athlétisme à Oregon (USA), Djamel Sedjati voit plus haut. Il vise une médaille lors des Jeux Olympiques Paris-2024.

Ayant prit part aux mondiaux d’athlétisme d’Eugène (Oregon), Djamel Sedjati a pu offrir à l’Algérie une médaille. En effet, il a terminé la finale des 800 mètres à la 2e place, synonyme de la médaille d’argent. Et pourtant, il avait devant lui plusieurs champions olympiques de différentes nationalités. En revanche, son compatriote Slimane Moula a terminé 5e dans la même course.

Le jeune athlète algérien est ambitieux. Désormais, il va préparer les Jeux Olympiques Paris-2024. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il a à cœur de faire une participation honorable, en offrant à l’Algérie une médaille.

Rappelons que Sedjati s’est également distingué lors des Jeux Méditerranéens Oran-2022. Il a remporté la médaille d’or dans le 800 mètres.

Sedjati vise l’or à Paris

Dans une déclaration accordée à la radio nationale, Djamel Sedjati affirme qu’il a mis sa distinction à Oregon aux oubliettes. La concentration pour les Jeux Olympiques Paris-2024 a d’ores et déjà commencé.

« Je suis très heureux après avoir décroché une médaille d’argent aux mondiaux d’athlétisme d’Eugène. Et pourtant, c’est ma première participation dans une telle compétition ». Dira-t-il d’emblée. Et d’ajouter : « J’ai déjà tourné la page, place maintenant aux Jeux Olympiques Paris-2024. Je vais les préparer convenablement. Remporté une médaille est une ambition qui me tient vraiment à cœur ».

Il est à rappeler que le ministre de la jeunesse et des sports Abderrazak Sebgag a affirmé lors de sa dernière sortie médiatique que le MJS va accompagner tous les athlètes lors des Jeux Olympique Paris-2024. Même l’état algérien ne va pas lésiner sur tous les moyens afin que notre pays réalise une participation honorable aux JO.