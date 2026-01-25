Mécanisation agricole : le secteur se dote d’une nouvelle institution de pilotage

L’Algérie franchit une nouvelle étape dans la modernisation de son secteur agricole. Le Premier ministre, Seïfi Ghrieb, a procédé samedi 24 janvier 2026 à l’installation officielle du Conseil national de la mécanisation agricole. Cette initiative s’inscrit dans la mise en œuvre directe des instructions du président de la République, visant à renforcer les capacités productives nationales et à moderniser les outils de travail des agriculteurs.

La création de ce conseil répond à un objectif clair : doter les exploitations agricoles de moyens mécaniques adaptés, capables d’améliorer les rendements, de réduire la pénibilité du travail et d’accompagner la transformation structurelle de l’agriculture algérienne.

Une composition élargie pour une approche concertée

Le Conseil national de la mécanisation agricole se distingue par sa composition plurielle. Il regroupe des représentants des secteurs ministériels concernés, mais aussi des organisations professionnelles agricoles, des agriculteurs et des opérateurs économiques locaux spécialisés dans la fabrication de matériel agricole.

Cette diversité vise à garantir une approche réaliste et ancrée dans les besoins du terrain. L’objectif est d’éviter les solutions standardisées, souvent inadaptées aux réalités régionales, et de privilégier une vision concertée fondée sur l’expérience des acteurs du secteur.

Un plan d’action centré sur les besoins réels des agriculteurs

Lors de l’installation du conseil, le Premier ministre a donné des instructions précises pour l’élaboration d’un plan de travail détaillé. Ce plan devra notamment inclure un recensement exhaustif des besoins en matériel agricole, en tenant compte des spécificités de chaque filière et de chaque région.

Une attention particulière sera portée aux priorités liées aux saisons agricoles 2025-2026 et 2026-2027, afin de garantir leur réussite. L’enjeu est d’anticiper les besoins en amont et d’éviter les pénuries de matériel durant les périodes clés des cycles de production.

Relancer et diversifier la production locale de matériel agricole

Le plan d’action devra également intégrer des mesures concrètes pour renforcer et diversifier la production nationale de matériel agricole. Le gouvernement souhaite réduire la dépendance aux importations et encourager les fabricants locaux à répondre aux besoins exprimés, dans le respect des normes d’utilisation adaptées aux différentes zones agricoles du pays.

Cette orientation s’inscrit dans une logique de souveraineté économique, mais aussi de création de valeur et d’emplois au niveau national.

Maintenance et pièces de rechange : un maillon stratégique

Au-delà de l’acquisition de matériel, le conseil aura pour mission de traiter les problématiques liées à la maintenance des équipements agricoles. Le développement d’un réseau national de maintenance et la disponibilité des pièces de rechange figurent parmi les priorités, afin d’assurer une utilisation optimale et durable du parc national de matériel agricole.

Le Conseil national de la mécanisation agricole tiendra des réunions périodiques pour évaluer l’état d’avancement du plan d’action. Ce suivi régulier devra permettre une prise en charge rapide et efficace des besoins identifiés, et garantir que la mécanisation agricole devienne un véritable levier de performance pour l’agriculture algérienne.

