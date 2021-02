Me Bouchachi alerte sur l’état de santé de Rachid Nekkaz

L’avocat et militant des droits de l’Homme, Mostefa Bouchachi, a alerté, ce samedi, 13 février, sur l’état de santé du détenu et ancien candidat à la présidentielle de 2019, Rachid Nekkaz.

Après avoir rendu visite au détenu Rachid Nekkaz à l’institution pénitentiaire Labiad Sidi Cheikh (El Bayadh) à près de 800 km d’Alger, le Comité de sa défense a tiré la sonnette d’alarme quant à son état de santé.

Étant présent sur les lieux, l’avocat Mostefa Bouchachi a regretté « la violation flagrante de la loi », estimant que « le transfert de Rachid Nekkaz vers cette prison est illégal », en rappelant, dans ce même sens, que l’ancien candidat à la présidentielle de 2019 « n’avait pas encore été jugé devant le Tribunal de Sidi M’hamed à Alger ».

Me Bouchachi a également évoqué l’état de santé de Nekkaz et a fait savoir que « sa santé était en danger », notamment avec le début de cancer dont il souffre. L’avocat a également rajouté que « le détenu est isolé » et que « cela impacte très fortement sur son moral ».

Il convient de rappeler que Rachid Nekkaz, en détention provisoire depuis le 4 décembre 2019, est poursuivi pour « incitation à porter des armes contre des représentants de l’État, incitation à attroupement non armé et publication Facebook pouvant porter atteinte à l’intérêt national ».

Nekkaz transféré vers la prison Labiad Sid El Cheikh à El Bayadh

La page Facebook officielle de Rachid Nekkaz avait rapporté, le 26 janvier passé, que l‘ancien candidat à la présidentielle de 2019 avait été transféré de la prison de Koléa (Tipaza) vers la prison Labiad Sid El Cheikh située dans la wilaya d’El Bayadh.

Deux jours après ce transfert, l’avocat de Rachid Nekkaz a annoncé qu’il souffre d’un début de cancer de prostate, rajoutant que son état de santé s’est dégradée ces derniers jours. Selon le même avocat, Nekkaz souffre également d’un kyste du foie.

« L’état de santé de mon mari se dégrade »

Dans une vidéo postée sur Facebook samedi passé, Cécile Leroux, épouse de Rachid Nekkaz, est sortie de son silence et a lancé un signal d’alarme sur son état de santé. « L’état de santé de mon mari se dégrade », a-t-elle alerté.

L’épouse de Rachid Nekkaz a confié qu’elle venait d’apprendre qu’il avait un début de cancer, notant, dans ce même sens, qu’il souffrait déjà de problèmes respiratoires. Elle n’a pas manqué de souligner qu’après son transfert à la prison d’El Bayadh, l’hôpital le plus proche se situe à 120-150 km.