Le ministère de la Défense nationale a ouvert les préinscriptions pour le recrutement des hommes du rang contractuels au sein des différentes forces et structures relevant de l’Armée nationale populaire (ANP). Voici les conditions d’accès.

Le ministère de la Défense nationale a annoncé, ce dimanche, l’ouverture de la plateforme de préinscription au profit des candidats souhaitant rejoindre les rangs de l’Armée nationale populaire en qualité d’hommes du rang contractuels, à travers ses différentes forces et structures.

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Le recrutement concerne les Forces terrestres, les Forces aériennes, les Forces navales et les Forces de défense aérienne du territoire, ainsi que la Gendarmerie nationale, la Garde républicaine, et les directions et services centraux du ministère de la Défense nationale.

Les candidats peuvent effectuer leur préinscription via le site électronique du ministère de la Défense nationale : preinscription.mdn.dz.

Conditions d’accès aux grades d’hommes du rang contractuels

Le ministère de la Défense nationale exige des candidats la nationalité algérienne, un âge compris entre 18 et 22 ans au plus à la date du 31 décembre 2026, le célibat, ainsi qu’une bonne aptitude physique, mentale et psychologique.

Le niveau scolaire requis varie selon le grade : l’accès au grade de caporal contractuel nécessite d’être titulaire du Brevet d’enseignement moyen (BEM) ou de justifier au moins du niveau de première année secondaire, avec une priorité accordée aux détenteurs de diplômes de la formation professionnelle.

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Quant au grade de soldat contractuel, il est ouvert aux candidats justifiant au moins du niveau de première année moyenne, là encore avec priorité donnée aux titulaires de diplômes de la formation professionnelle.

Concernant le dossier préliminaire, les candidats doivent fournir la fiche de renseignements téléchargeable à l’issue de l’inscription en ligne, accompagnée d’une copie du diplôme ou du certificat de scolarité selon le cas, d’une copie de la carte nationale d’identité et d’une photo d’identité.

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Le recrutement dans l’armée au titre de 2026

Pour rappel, le ministère de la Défense nationale avait déjà annoncé, en juillet dernier, l’ouverture du recrutement au niveau des établissements de formation de l’Armée nationale populaire au titre de l’année 2026, incluant les catégories d’officiers d’active par recrutement direct et sur titre universitaire, les sous-officiers contractuels ainsi que les hommes du rang contractuels.

Le ministère avait alors précisé que les préinscriptions s’effectuent exclusivement sur son portail numérique, parallèlement à la mise à disposition du guide de recrutement 2026 permettant de consulter les conditions d’admission selon les différents corps et grades.