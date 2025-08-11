MDN : ouverture des inscriptions pour rejoindre les forces spéciales de l’ANP 2025

Le ministère de la Défense nationale a émis un communiqué important annonçant l’ouverture des inscriptions pour les candidats souhaitant rejoindre l’Armée nationale populaire en tant qu’officiers dans les forces spéciales du Commandement des forces terrestres.

Les personnes intéressées peuvent s’inscrire en ligne sur le site web du ministère de la Défense nationale via le lien suivant : https://preinscription.mdn.dz/.

MDN : La campagne de recrutement à l’honneur dans l’émission Essalil

Dans un communiqué séparé, le ministère de la Défense nationale a annoncé que le 389e numéro de son émission Essalil sera consacré à la campagne de recrutement en cours dans les établissements de formation de l’Armée nationale populaire.

Ce numéro mettra en lumière l’école de formation paramédicale de la santé militaire de Tamanrasset (6e Région militaire), l’école des Techniques de l’Intendance Chahid Djilali Bounaama de Blida (1ère Région militaire) et le Remorqueur des hautes mers « El Mounjid 701 ».

Le ministère a invité les citoyens à suivre l’émission sur les ondes de la radio nationale, à partir de 16h00.

ANP : une campagne nationale ouverte à tous les jeunes Algériens

Pour rappel, le MDN avait déjà lancé, en début d’année, une vaste campagne de pré-inscriptions destinée à tous les jeunes Algériens désireux de rejoindre l’Armée nationale populaire.

Cette initiative ne se limite pas aux forces spéciales : elle offre des perspectives dans l’ensemble des corps de l’ANP, incluant les Forces Terrestres, Forces Aériennes, Forces Navales, Forces de Défense Aérienne du Territoire, la Gendarmerie Nationale, la Garde Républicaine, ainsi que les directions et services centraux.

Les candidats peuvent y aspirer à divers grades — officiers, sous-officiers ou hommes du rang — et bénéficier d’un cadre de formation rigoureux offrant des perspectives d’avenir solides. Les pré-inscriptions et informations détaillées restent accessibles via la plateforme https://preinscription.mdn.dz.

Avec cette nouvelle phase de recrutement, l’Armée nationale populaire confirme sa volonté de se renforcer en s’appuyant sur l’engagement et le potentiel de la jeunesse algérienne.

En diversifiant ses opportunités, de la santé militaire aux forces spéciales, l’ANP ouvre la voie à des carrières valorisantes au service de la nation. Les jeunes candidats ont désormais l’occasion de transformer leur ambition de servir le pays en un engagement concret, soutenu par des formations de haut niveau et des missions à forte responsabilité.

