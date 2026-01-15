MDN : Le Général d’Armée Saïd Chanegriha supervise le lancement du satellite Alsat-3A (VIDÉO)

Le programme spatial algérien franchit une nouvelle étape stratégique. Ce jeudi, l’Algérie a procédé au lancement réussi de son nouveau satellite d’observation, le « Alsat-3A », depuis la base de Jiuquan, située au nord-ouest de la Chine.

L’opération s’est déroulée à 05h01 (heure d’Alger), sous l’étroite supervision du Général d’Armée Saïd Chanegriha, Ministre délégué auprès du Ministre de la Défense Nationale et Chef d’État-Major de l’Armée Nationale Populaire (ANP). Ce dernier a suivi les étapes du lancement depuis la station terrestre de télédétection, selon un communiqué officiel du ministère de la Défense Nationale (MDN).

Ce lancement s’inscrit dans une dynamique de renforcement de la souveraineté technologique et de développement des capacités nationales en matière de surveillance spatiale. Fruit d’un partenariat entre l’Agence Spatiale Algérienne (ASAL) et la China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC), le satellite Alsat-3A est conçu pour fournir des données de haute précision.

D’après les précisions du MDN, cette mise en orbite réussie permettra à l’Algérie de bénéficier d’une expertise accrue dans plusieurs domaines clés :

Imagerie à haute résolution : Fourniture de données satellitaires pointues pour la surveillance du territoire.

: Fourniture de données satellitaires pointues pour la surveillance du territoire. Renseignement géospatial : Consolidation du système d’information géographique (SIG) national.

: Consolidation du système d’information géographique (SIG) national. Cartographie et Topographie : Élaboration de cartes précises et de Modèles Numériques de Terrain (MNT) à forte valeur ajoutée.

Ce succès technologique confirme l’ambition de l’Algérie de s’imposer comme un acteur majeur du secteur spatial sur le continent, en mettant l’innovation technologique au service de la sécurité et du développement national.

Une ambition spatiale portée par une coopération stratégique avec la Chine

Ce jalon technologique intervient quelques semaines seulement après la signature de deux mémorandums de coopération majeurs entre l’entreprise publique Algérie Télécom Satellite (ATS), l’Agence Spatiale Algérienne (ASAL) et la firme chinoise Geespace (filiale du groupe Geely).

Ces accords, conclus lors de la récente Conférence africaine des startups à Alger, marquent un tournant industriel sans précédent. Au-delà de l’exploitation de données, le partenariat prévoit la création d’une unité de fabrication de satellites sur le sol algérien.

Ce projet d’envergure vise à établir une base industrielle robuste, capable de répondre non seulement aux besoins nationaux, mais aussi de projeter l’expertise algérienne sur le marché africain.

Parallèlement, un centre d’excellence dédié à l’innovation satellitaire verra le jour pour développer des applications IT connectées et des solutions en orbite basse. Selon les autorités, cette stratégie global ambitionne de positionner l’Algérie comme le leader incontesté de l’économie spatiale en Afrique.

En maîtrisant l’ensemble de la chaîne de valeur le pays renforce sa souveraineté numérique et stimule un écosystème technologique à haute valeur ajoutée.