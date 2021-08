MDN : « le dangereux terroriste Laouar Fahim » capturé à Jijel

Un communiqué du ministère de la Défense nationale a indiqué ce jeudi 26 aout 2021, que dans le cadre de la lutte contre le terrorisme l’arrestation d’un dangereux terroriste

D’après le communiqué du MDN, dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l’exploitation de renseignements, un détachement de l’Armée Nationale Populaire a capturé, la matinée d’hier 25 août 2021, suite à une opération de fouille et de ratissage au niveau du Djbel Messaada à El-Milia, wilaya de Jijel, en 5ᵉ Région Militaire, le dangereux terroriste « Laouar Fahim » dit « Naïm », qui avait rallié les groupes terroristes en 1994 en tant qu’infirmier pour ces hordes criminelles.

Le communiqué explique que cette opération a permis la récupération de « deux (02) pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov (le premier était en possession dudit terroriste et le second a été saisi après son exploitation), quatre (04) chargeurs garnis de munitions, une (01) paire de jumelles, des sommes d’argent d’un montant de (5000 euros) et (110.000 DA), un sac-à-dos contenant différents effets, ainsi que la destruction d’une (01) casemate contenant des vêtements, des denrées alimentaires et des plaques photovoltaïques. »

Cette opération, toujours en cours, vient s’ajouter à l’ensemble des résultats concrétisés sur le terrain et confirme la grande vigilance et la ferme détermination des Forces de l’ANP, à extirper le fléau du terrorisme et à préserver la sécurité et la stabilité du pays.

Bilan opérationnel de l’ANP de cette semaine

Dans le cadre de cette mission de défense et de sécurisation du territoire national contre toute forme de menaces, le ministère a également rendu public un bilan des opérations menées cette semaine par des détachements et des unités de l’Armée Nationale Populaire, du 18 au 24 août 2021.

On peut lire dans la déclaration du MDN que dans « le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l’Armée Nationale Populaire ont arrêté (09) éléments de soutien aux groupes terroristes dans des opérations distinctes à travers le territoire national, tandis qu’un autre détachement de l’Armée Nationale Populaire a découvert et détruit une (01) bombe de fabrication artisanale dans la région de Bougara à Blida. »