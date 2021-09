MDN : deux nouveaux généraux-majors limogés par Tebboune

Depuis quelques jours, plusieurs généraux de l’Armée nationale populaire ont été limogés par décrets signés par le président de la République. Ce mouvement ne semble pas toucher à sa fin, puisque deux autres généraux-majors viennent d’être ajoutés à cette liste.

En effet, le chef de l’État Abdelmadjid Tebboune en sa qualité de Chef suprême des Forces armées et ministre de la Défense nationale a récemment procédé au limogeage de deux généraux-majors occupant des postes importants au sein de l’institution militaire, a-t-on appris de source sûre.

Il s’agit du directeur de la communication, de l’information et de l’orientation au MDN, Boualem Madi et du directeur central des services de santé militaire, Abdelkader Bendjelloul. Ces deux nouveaux généraux écartés avaient été nommés dans leurs postes respectifs il y a de cela environ une dizaine d’années.

S’agissant du général major Boualem Madi, il avait été nommé à la tête de la Direction de la communication, de l’information et de l’orientation relevant du ministère de la Défense, en 2013. Avant il était Directeur par intérim de cette même direction, et ce, depuis 2010. Pour ce qui est du second général-major qui vient d’être limogé, à savoir Abdelkader Bendjelloul, il avait occupé la Direction centrale des services de santé militaire depuis l’année 2007.

Tebboune limoge 4 généraux-majors

Pour rappel, le président Abdelmadjid Tebboune avait opéré, durant le mois d’août dernier, un important mouvement au sein du ministère de la Défense nationale (MDN) qui a touché plusieurs généraux.

Il s’agit du chef d’État-major du commandement des forces aériennes exercées par le général-major Mohammed Bouzouine, du chef d’État-major de la 4ᵉ région militaire le général-major Ammar Zaimi ainsi le général-major Abdelhakim Meraghni du poste d’adjoint au commandant de la 5ᵉ région militaire.

Par ailleurs, le général-major Benaissa Hammadi, directeur du service national au ministère de la Défense nationale, est remplacé par le général Mohammed Cherif Hafsi.