MDN : Chanegriha préside une réunion avec les cadres

Le Général de Corps d’Armée, Chef d’État-Major de l’Armée Nationale Populaire (ANP), Saïd Chanegriha, a présidé, ce mercredi, 13 janvier, une réunion avec les cadres au niveau du siège du MDN.

Dans un communiqué rendu public ce mercredi, 13 janvier, le Ministère de la Défense Nationale (MDN, a fait savoir que « le Général de Corps d’Armée, Chef d’État-Major de l’Armée Nationale Populaire (ANP), Saïd Chanegriha, a présidé, ce mercredi, une réunion avec les cadres au niveau du siège du MDN ».

Cette réunion de travail s’inscrit « dans la dynamique des réunions périodiques avec les cadres », et ce « afin d’effectuer une évaluation de ce qui a été exécuté durant l’année écoulée et déterminer les défis qu’il appartient à l’Armée Nationale Populaire de relever à court et moyen termes », a indiqué le même communiqué.

Le MDN a souligné que « le Secrétaire Général du Ministère de la Défense Nationale, les Commandants de Forces, les Chefs des Départements, le Contrôleur Général de l’Armée, les Directeurs et Chefs des Services Centraux du Ministère de la Défense Nationale et de l’État-Major de l’Armée Nationale Populaire » ont pris part à cette réunion.

En marge de cette réunion, « M. Chanegriha a renouvelé ses vœux pour l’avènement du nouvel an 2021 et du nouvel an Amazigh 2971 et a souligné l’intérêt extrême qu’il porte, depuis son accession à la tête de l’État-Major de l’ANP, à l’élaboration d’une feuille de route aux repères bien définis », a encore indiqué le MDN.