MCO – MCA, ESM – JSK, USMA – JSS… sur quelles chaines voir les matchs de la 20e journée?

La 20e journée de la Ligue 1, programmée vendredi et samedi, s’annonce décisive aussi bien pour le haut que pour le bas du classement. En tête avec 36 points en 15 rencontres, le MC Alger effectuera un déplacement périlleux sur la pelouse du MC Oran avec la ferme intention de préserver son fauteuil de leader. Le Doyen souhaite également se refaire une santé après sa récente élimination continentale et se relancer moralement en championnat.

Du côté oranais, la situation est plus délicate. Actuellement septièmes avec 24 points, les Hamraoua traversent une période compliquée, restant sur sept rencontres sans succès. Cette mauvaise série a d’ailleurs coûté sa place à leur entraîneur espagnol Juan Carlos Garrido. Devant leur public, ils tenteront de provoquer un déclic pour stopper l’hémorragie et repartir de l’avant.

Dans la course au sommet, le CS Constantine, deuxième avec 32 unités, se rendra chez l’ASO Chlef avec l’objectif clair de rester au contact du leader. Les hommes du coach tunisien Lassaâd Dridi abordent ce rendez-vous avec confiance après trois succès consécutifs. Les Chélifiens, douzièmes, auront toutefois à cœur de confirmer leur dernière victoire acquise à l’extérieur afin de prendre leurs distances avec la zone rouge.

🟢 A LIRE AUSSI : JS Kabylie : pris à partie par des supporters à Zanzibar, Zinnbauer dénonce « insultes et crachats »

Autre affiche attendue, le choc entre l’USM Alger et la JS Saoura. Les Sudistes, troisièmes, tenteront de poursuivre leur belle série, tandis que les Algérois voudront enchaîner après leur qualification convaincante en Coupe de la Confédération. Néanmoins, leurs performances à domicile restent irrégulières, ce qui promet une confrontation ouverte.

La surprise du haut de tableau, l’ES Ben Aknoun, quatrième avec 27 points, recevra l’USM Khenchela avec l’ambition de consolider sa place dans le Top 4, voire de se rapprocher du podium. Le nouveau promu surfe sur une dynamique positive après deux victoires consécutives, dont un succès spectaculaire face au Paradou AC. En face, les « Siskaoua » tenteront de réagir après quatre matchs sans victoire.

Entre course pour le titre, bataille pour le podium et lutte pour le maintien, cette journée s’annonce riche en enjeux et pourrait déjà marquer un tournant important dans la saison.

A quelle heure et sur quelles chaines suivre les matchs ce week-end ?

La télévision nationale va retransmettre tous les matchs de la 20e journée sur le petit écran. Demain vendredi, il y aura quatre matchs au menu et les coups d’envoi seront tous donnés à 22h. La grand affiche MCO-MCA sera retransmise sur TV6, tandis que CRB-MCEB sur TV4 (Tamazight). Quant à ESS-MBR et ASO-CSC, ils seront diffusés sur la chaine WEB.

🟢 A LIRE AUSSI : Coupe du monde 2026 : 6 joueurs pas dans les plans de Petkovic

Samedi, il y aura également quatre matchs au programme, dont trois se joueront en diurne (14h30). Il s’agit de ESM-JSK, ESBA-USMK et OA-PAC, tous les trois diffusés sur la chaine WEB en direct.

Enfin, USMA-JSS se jouera en nocturne à 22h. Le match sera retransmis en direct sur TV6.