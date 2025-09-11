MCO – JSK, OA – MCA, USMA – USMK… sur quelles chaines voir les matchs de la 4e journée ?

Les matchs de la 4e journée de la Ligue 1 Mobilis se joueront aujourd’hui, demain et samedi. Comme chaque week-end, la télévision nationale va les diffuser tous en direct sur le petit écran.

La grande affiche de cette 4e journée, c’est évidemment le derby de l’est ES Sétif–CS Constantine. Un match qui s’annonce palpitant entre deux équipes en quête de rachat après un début de saison compliqué.

Les regards seront rivés vers MC Oran–JS Kabylie. Après un début de saison difficile (2 nuls), la formation kabyle vise sa première victoire de la saison. Mais ce ne sera pas une simple formalité dans un périlleux déplacement et face à un adversaire également qui ne veut pas rater l’occasion de jouer à domicile pour renouer avec le succès.

L’autre match qui promet, c’est évidemment celui qui opposera l’Olympique Akbou au MC Alger. Actuellement leader avec 7 points, l’OA veut consolider sa place en tête et poursuivre son bonhomme de chemin en championnat. Le Mouloudia, qui a disputé un seul match (nul face à l’USMA), est également en quête de sa première victoire de la saison, lui qui aura pour objectif de conserver son titre.

Sur une bonne dynamique, l’USM Alger (1 nul et une victoire), actuellement domiciliée au stade Mustapha Tchaker de Blida, vise une deuxième victoire de rang à l’occasion de la réception de l’USM Khenchela. Un match que la formation de Soustara devra bien négocier face à un adversaire coriace.

Programme TV et horaires des matchs

Le premier match de la 4e journée se jouera dans quelques instants (17h45) et opposera l’ESS au CSC. Il sera diffusé sur la chaine nationale terrestre. À 19h, il y aura ES Mostaganem–MB Rouissat que les supporters des deux équipes peuvent suivre sur TV6.

Demain vendredi, il y aura trois matchs au menu. D’abord ES Ben Aknoun-Paradou AC et OA-MCA (16h) puis MCO-JSK en début de soirée (19h). Ils seront diffusés respectivement sur la chaine WEB (disponible sur YouTube), la chaine terrestre et TV4 (Tamazaghit) et enfin TV6.

Les trois derniers matchs se joueront samedi. Il s’agit de l’ASO Chlef-MC El-Bayadh (17h), en direct sur la chaine terrestre, CR Bélouizdad–JS Saoura (19h), en direct sur TV6, et enfin USMA-USMK (19h), en direct sur la chaine WEB.

