Phase de poules LDC et CC CAF : abordable pour l’USMA, le Mouloudia dans le groupe de la mort

Le verdict est tombé ce lundi au siège de la Confédération africaine de football. Les trois clubs algériens engagés dans les compétitions africaines connaissent désormais leurs adversaires pour la phase de poules. Et le contraste est saisissant : autant le MC Alger a été servi par le sort de la pire des manières en Ligue des champions, autant l’USM Alger peut aborder sa campagne en Coupe de la Confédération avec une relative sérénité.

Le MC Alger hérite du groupe le plus relevé de la Ligue des champions

Seul porte-drapeau algérien dans la compétition reine, le Mouloudia devra se frotter au Zamalek d’Égypte, au Club Africain de Tunis et aux Tanzaniens de Young Africans. Trois formations installées au sommet de leurs championnats respectifs, habituées des joutes africaines et dotées de moyens conséquents. Difficile d’imaginer poule plus exigeante.

Pour le Doyen, l’objectif reste pourtant clair : faire mieux que lors des éditions précédentes et décrocher au minimum une place en quarts de finale. Un ambition légitime, mais qui passera par des résultats probants à domicile. Le parcours récent du club rappelle d’ailleurs que rien n’est acquis sur le continent, le Mouloudia ayant dû renverser une situation compromise face aux Nigérians d’Enugu Rangers pour atteindre ce stade de la compétition.

Le Zamalek fait figure d’épouvantail, lui qui reste une référence du football nord-africain. Les Chevaliers blancs devraient logiquement se disputer la première place avec le Club Africain, revenu en force ces dernières saisons. Les Algérois devront donc viser la deuxième position qualificative, sans trembler face aux Tanzaniens.

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L’USM Alger tire un groupe à sa portée en Coupe de la Confédération

Tenante du titre, la formation de Soustara a de quoi sourire. Elle croisera le fer avec le CS Sfaxien, les Mozambicains des Black Bulls et l’AS Real Bamako du Mali. Un plateau nettement très abordable.

L’ambition affichée par les Rouge et Noir ne souffre aucune ambiguïté : terminer en tête du groupe, puis aller défendre jusqu’au bout un trophée arraché au printemps. Les supporters n’ont pas oublié cette soirée irrespirable où l’USMA avait décroché son sacre continental aux tirs au but face au Zamalek, au terme d’une finale indécise jusqu’à la dernière frappe.

Conserver un titre africain reste néanmoins un exercice périlleux. Peu de clubs y parviennent. Mais l’expérience accumulée ces derniers mois constitue un atout non négligeable pour les hommes de Soustara.

Le CR Belouizdad attend une décision du TAS pour être fixé

La situation du Chabab est, elle, plus singulière. Son entrée en phase de poules dépend entièrement du litige opposant le Hafia Conakry à l’AS Douanes de Mauritanie, dossier actuellement entre les mains du Tribunal arbitral du sport de Lausanne. Une attente inconfortable à l’approche du coup d’envoi.

Si la décision tourne en sa faveur, le club de Laâqiba rejoindra l’AS Maniema (RD Congo), Singida Black Stars (Tanzanie) et Red Arrows FC (Zambie). Un groupe sans grande star, dans lequel les Belouizdadis auraient clairement les moyens de jouer les premiers rôles. Le voisinage avec les rivaux algérois retrouvés lors des grands rendez-vous nationaux ajoute une dimension particulière à cette saison à trois fronts.

Un calendrier étalé sur trois mois pour les clubs algériens

La CAF a également communiqué les dates des six journées. L’ouverture est programmée entre le 27 et le 29 novembre 2026, suivie d’une deuxième manche du 4 au 6 décembre. Le troisième rendez-vous se tiendra du 18 au 20 décembre, juste avant la trêve.

La reprise interviendra en janvier 2027, avec trois journées rapprochées : du 8 au 10, du 15 au 17, puis du 22 au 24 janvier. Un rythme soutenu qui obligera les entraîneurs à gérer finement leurs effectifs, d’autant que la Ligue 1 et la Coupe d’Algérie ne marqueront pas de pause prolongée.

Cette séquence hivernale s’annonce décisive. Entre les déplacements longs vers l’Afrique de l’Est et les chocs face aux cadors nord-africains, les trois clubs algériens joueront une bonne partie de leur crédit continental en l’espace de quelques semaines. Pendant ce temps, la sélection nationale poursuivra son propre chemin vers la CAN 2027, autre chantier majeur du football algérien.

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