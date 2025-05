MCA – USMA : la date, le lieu et l’heure du coup d’envoi du grand derby communiqués

On connait désormais la date, le lieu et l’heure du coup d’envoi du grand derby algérois MC Alger-USM Alger. La Ligue de football professionnel vient de les communiquer cet après-midi sur son site officiel.

Ce week-end, les regards des passionnés du ballon rond en Algérie seront rivés vers le grand derby algérois MCA-USMA, dans le cadre de la mise à jour de la 22e journée de Ligue 1. Il y a quelques semaines, la Ligue de football professionnel a dévoilé la date, qui aura lieu ce vendredi le 23 mai, mais sans donner d’autres détails, concernant le lieu et l’heure du coup d’envoi.

Des informations faisant état de la délocalisation du derby au stade Ali Ammar de Douéra. Mais il s’est avéré que ce n’est qu’une rumeur. En effet, la LFP a confirmé que la grande empoignade aura bel et bien lieu au stade 5 juillet 1962.

Concernant l’heure du coup d’envoi, il sera donné en soirée à 20h. Cela ne peut que faire les affaires des supporters des deux équipes pour faire un déplacement en masse à l’enceinte olympique.

À noter que le même jour se jouera également l’autre match de la mise à jour du calendrier, opposant le CS Constantine au MC Oran. Il aura lieu au stade Chahid Hamlaoui de Constantine à 20h, ajoute la Ligue de football professionnel.

Un derby d’un grand enjeu

Il faut dire que le derby MCA-USMA sera d’un très grand enjeu. En plus de la grande rivalité qui existe entre les deux clubs voisins, les deux équipes n’auront absolument pas droit à l’erreur.

Pour le Mouloudia, il veut profiter de ce match retard pour arracher les trois points et consolider ainsi sa place à la tête du classement général du championnat. Un rendez-vous qui constitue un virage important pour la course vers le titre du championnat, son principal objectif cette saison.

Quant à la formation de Soustara, qui traverse une mauvaise passe, ne veut pas se permettre à une défaite face à l’ennemi juré, après la débâcle du match aller, où elle s’était inclinée sur un score sans appel de trois buts à zéro. Une victoire lors du derby sera la meilleure façon aux joueurs usmistes pour se refaire une santé et retrouver ainsi certaines ressources mentales.

Sur papier, on peut dire que le MCA est grand favori, mais ça reste un derby et c’est difficile de livrer un pronostic. Le plus important, est que le spectacle soit prometteur sur le terrain et surtout le fair-play, étant donné que le grand derby algérois sera suivi en Algérie mais aussi à l’étranger. Ce sera la meilleure façon pour donner une belle image sur le championnat national.