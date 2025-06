MCA – NCM, JSK – ASO, OA – CRB… quand et sur quelles chaines voir les matchs de la 30e journée ?

Les regards des passionnés du ballon rond en Algérie seront rivés vers les matchs de la 30e journée de la Ligue 1. La télévision nationale va les diffuser tous sur ses différentes chaines.

Ce week-end, on sera au rendez-vous avec le baisser du rideau sur le championnat national de Ligue 1 version 2024/2025. Une journée qui s’annonce décisive, tant pour le titre que pour le maintien.

Le MC Alger, leader avec 57 points, n’a besoin que d’un point lors de son match à domicile contre le NC Magra pour décrocher un deuxième titre de suite, le 9e de son histoire. Mais ce ne sera pas une simple formalité, face à un adversaire condamné de gagner pour espérer assurer son maintien. Mais le destin du « Nadjm » n’est pas entre ses mains. En effet, il devra faire le nécessaire à Alger et attendre un faux pas de l’ES Mostaganem pour se maintenir parmi l’élite.

Dans la course au podium, le CR Belouizdad (2e, 53 pts) et la JS Kabylie (3e, 53 pts) se disputent la deuxième place qualificative pour la Ligue des Champions africaine. Le CRB se déplace à Béjaïa pour affronter l’Olympique Akbou, tandis que la JSK reçoit l’ASO Chlef. Il faut dire que le Chabab garde toujours un mince espoir pour le titre. Mais il lui faudra un miracle puisqu’il devra revenir de « Bougie » avec les trois points et attendre une défaite du Mouloudia face à Magra.

En ce qui concerne la lutte pour le maintien, l’ES Mostaganem est aussi condamné de gagner à Alger face au Paradou AC. Quant à l’ASO Chlef, il vise une bonne opération à Tizi-Ouzou. Certes, des faux pas de l’ESM et du NCM lui permettront d’assurer son maintien, mais la formation chélifienne ne veut rien laisser au hasard. Ainsi, c’est à l’issue de la 30e journée qu’on saura qui va accompagner l’US Biskra à la deuxième division amateur.

Les autres rencontres de cette ultime journée (ES Sétif – US Biskra, USM Khenchela – MC El-Bayadh, et MC Oran – USM Alger) n’auront aucune incidence sur le classement final. La JS Saoura, quatrième, tentera de conserver sa place en déplacement chez le CS Constantine.

Quand, à quelle heure et sur quelles chaines voir les matchs ?

Comme chaque journée, la télévision nationale va diffuser tous les matchs de ce week-end. Demain, vendredi, il y aura quatre match au menu. ESS-USB (17h) et CSC-JSS (18h) seront diffusés respectivement sur la chaine terrestre et TV6. USMK-MCEB (17h) et MCO-USMA (18h) seront retransmis sur la chaine WEB.

Les autres quatre matchs se joueront samedi et à la même heure (17h45). MCA-NCM, OA-CRB, JSK-ASO Chlef et enfin PAC-ESM seront diffusés respectivement sur TV6, Canal Algérie, la chaine terrestre et enfin TV4.