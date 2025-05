MCA – ESS, PAC – USMA, JSK – JSS… sur quelles chaines voir les matchs de la 26e journée Ligue 1 ?

Les matchs de la 26e journée de Ligue 1 auront lieu vendredi, samedi, dimanche et lundi. La télévision nationale va les retransmettre tous sur ses différentes chaines satellitaires.

Les regards des passionnés du ballon rond en Algérie seront rivés demain, samedi, dimanche et lundi vers les matchs de la 26e journée de Ligue 1. La grande affiche, c’est MC Alger-ES Sétif. Le Mouloudia ne veut pas rater l’opportunité de jouer à domicile pour renouer à l’occasion avec la victoire et espérer s’emparer de la première place. Mais sa mission s’annonce ardue face à une formation sétifienne en quête d’un résultat probant afin de rester proche du podium.

L’autre match qui promet, c’est JS Kabylie-JS Saoura. La formation kabyle demeure désormais un prétendant sérieux pour le titre, en partageant la première place avec le MCA (46 points). Elle devra faire le nécessaire, en arrachant les trois points, et attendre le résultat du match MCA-ESS pour espérer prendre les commandes au tableau. Mais elle devra bien négocier son match face à une équipe de la JSS qui veut améliorer son classement.

Le CR Bélouizdad est aussi en quête de la première place. Mais sa mission s’annonce plus compliqué par rapport au MCA et à la JSK. Il devra revenir de son périlleux déplacement à Chlef face à l’ASO avec les trois points et attendre à des défaites du Mouloudia et de la JSK pour prendre la trône au tableau.

L’autre grande affiche, c’est évidemment USM Alger-Paradou AC. La formation de Soustara vise une deuxième victoire de rang et garder ainsi un mince espoir pour la course pour une place sur le podium en fin de saison. Le PAC, quant à lui, et qui reste sur une victoire face à l’US Biskra en déplacement, vise un deuxième succès de suite pour gravir des échelons au classement général du championnat.

Le match Olympique Akbou-USM Khenchela sera aussi d’un grand enjeu entre deux équipes menacées par le maintien et qui n’auront absolument pas droit à l’erreur. Idem pour MC Oran-NC Magra.

Sur quelles chaines suivre les matchs de la 26e journée ?

La télévision nationale va diffuser tous les matchs de la 25e journée sur ses chaines satellitaires. Ça va commencer demain vendredi avec OA-USMK (16h30), qui sera diffusé sur les deux chaines la terrestre et TV4. Canal Algérie et TV6 vont retransmettre MCO-NCM en direct à partir de 16h30.

Samedi, il y aura JSK-JSS (17h). Les supporters des deux équipes pourront le suivre en direct sur les deux chaines, la Terrestre et TV4. À 19h30, ce sera le coup d’envoi du derby USMA-PAC qui sera diffusé sur TV6.

Dimanche, ES Mostaganem-MC El-Bayadh (16h) et CS Constantine-US Biskra (18h) seront diffusés respectivement sur la chaine terrestre et TV6.

Enfin, lundi, on va assister à la grande affiche MCA-ESS en direct à partir de 17h sur TV6. ASO Chlef-CR Bélouizdad sera diffusé sur la chaine terrestre.