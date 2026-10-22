MC Alger – Enugu Rangers, USMA – CRB, JSK – USMK… à quelle heure et où voir les matchs ce week-end ?

Trois jours de football quasiment intégralement retransmis : la Télévision nationale met les petits plats dans les grands pour ce week-end sportif. Au programme, la 7e journée du championnat et surtout le rendez-vous continental du MC Alger, contraint à l’exploit face aux Nigérians d’Enugu Rangers. Entre le derby de la capitale au stade 5-Juillet et le déplacement du leader oranais, les amateurs de Ligue 1 n’auront aucune raison de quitter leur écran.

Opération « Remontada » pour le Mouloudia

Battu deux buts à zéro lors de la manche aller disputée au Nigeria, le Mouloudia aborde ce retour du deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions africaine avec un déficit lourd. Rendez-vous vendredi à 20h au stade Ali Ammar de Douéra, où le Doyen devront inverser une tendance défavorable devant ses supporters.

La rencontre sera accessible sur la chaîne Terrestre. Pour le champion en titre, qui avait lancé sa saison par un choc face au MC Oran lors de la première journée du championnat de Ligue 1, l’élimination serait un coup d’arrêt brutal dans un exercice qui s’annonçait ambitieux.

Il faudra donc marquer tôt et tenir le rythme. L’enceinte de Douéra, désormais familière aux joueurs mouloudéens, devrait afficher une affluence conséquente pour cette soirée à haute tension.

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USMA-CRB, le derby qui électrise la 7e journée de Ligue 1

Samedi à 17h45, le stade 5-Juillet accueille l’affiche la plus attendue de cette 7e journée. L’USM Alger et le CR Bélouizdad, deux formations installées dans le haut du classement, se disputent un duel qui dépasse largement le cadre des trois points. La chaîne Terrestre assurera la diffusion.

Ces deux clubs algérois se connaissent par cœur. Leur dernière grande confrontation, la finale de la Coupe d’Algérie disputée au stade Nelson Mandela, avait déjà démontré l’intensité qui habite cette opposition. Les deux effectifs visent clairement le podium cette saison.

Le MC Oran et la JS Kabylie en déplacement à surveiller

En tête du classement, le MC Oran monte dans la capitale pour défier la JS El-Biar vendredi à 15h15, une rencontre proposée sur TV6 et Canal Algérie. Les Hamraoua devront confirmer leur statut loin de leurs bases, face à un promu qui n’a rien à perdre.

La JS Kabylie, elle, se rend à Khenchela samedi à 15h. Les Canaris, dont les duels face au Mouloudia d’Alger nourrissent l’une des plus grandes rivalités du football algérien, entendent poursuivre leur progression. Le match sera visible sur la chaîne WEB.

Autre rendez-vous de vendredi après-midi : l’Olympique Akbou, sixième, reçoit le CS Constantine, neuvième, à 15h15 sur la chaîne Terrestre et TV4. Déjà tombés à domicile lors de la deuxième journée contre l’USMA, les hommes d’Abdelkader Amrani n’ont plus vraiment de marge.

La JS Saoura cherche à sortir de l’ornière

15e au classement, la JS Saoura signe l’un des pires départs de son histoire récente. Après sa défaite contre le MB Rouissat, le club de Béchar reçoit l’ES Ben Aknoun, dixième, samedi à 18h sur la chaîne WEB. La rencontre se disputera sans public, une configuration qui pourrait servir les visiteurs.

L’Entente de Sétif, onzième, accueille de son côté le CR Témouchent, treizième. Deux équipes irrégulières depuis le coup d’envoi de la saison, qui cherchent avant tout à bâtir une série. L’ASO Chlef et le MB Rouissat s’affrontent pour leur part samedi à 18h sur TV6.

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