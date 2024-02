MCA – CSA : la star DJ Snake à Alger pour assister au match choc

DJ Snake, le célèbre producteur et DJ franco-algérien, est actuellement à Alger, où il a décidé de passer quelques jours pour découvrir la capitale algérienne et ses richesses culturelles. Il a notamment visité la casbah, la basilique Notre-Dame d’Afrique et le musée du Bardo.

Mais DJ Snake n’est pas seulement venu pour faire du tourisme. Il est aussi venu pour soutenir son équipe de cœur, le MC Alger, qui affronte ce soir à 18h le CS Constantine dans un match décisif dans la course au titre de champion d’Algérie.

Le leader, qui compte à son actif 36 points, espère gagner pour creuser l’écart sur ses poursuivants. Son adversaire du jour, le CSC, occupe la quatrième place du classement avec 27 points.

“Je vais assister au match ce soir, je vais être dans les gradins, je vais mettre le feu, je vais chanter, je vais danser, je vais encourager le MCA. Je suis sûr qu’ils vont gagner, ils ont tout pour réussir. Je suis avec eux à 100%”, a déclaré un DJ Snake très enthousiaste.

Par ailleurs, DJ Snake, qui est un grand fan de football, a rendu visite aux joueurs du MCA à leur hôtel, et leur a exprimé son soutien. Il a notamment échangé avec Youcef Belaili, l’attaquant vedette du Mouloudia. Il lui a souhaité bonne chance pour le match, et lui a promis de faire du bruit dans les tribunes du 5 juillet.