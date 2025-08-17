MC Alger : Sonatrach prend une décision importante concernant le stade Ali Ammar

Le groupe public Sonatrach a pris une importante décision concernant le stade Ali Ammar de Douéra. Elle a lancé une filiale pour la gestion de l’enceinte de Douéra.

Il y a une année, le MC Alger a réceptionné son stade Ali Ammar, dit Ali La Pointe, de Douéra. Un véritable joyau aux normes mondiales que le club ne l’a pas encore bien exploité.

En effet, le stade est fermé depuis environ une année, suite aux incidents ayant émaillé le match opposant le Mouloudia au représentant tunisien, l’US Monastir, dans le cadre du retour du 2e tour préliminaire de la Ligue des champions africaine.

Une fermeture qui a duré plus longtemps que prévu, de quoi inciter le groupe Sonatrach, propriétaire du club, à prendre une importante décision en perspective de la réouverture du stade.

Création de la Filiale de Gestion du Stade

Dans un communiqué officiel, Sonatrach a annoncé la création d’une nouvelle filiale dédiée à la gestion et l’exploitation du stade Chahid Ali Ammar, dit Ali La Pointe, situé à Douéra (Alger). L’Assemblée générale de Sonatrach l’a approuvé aujourd’hui, lors d’une session extraordinaire.

Selon le communiqué, cette décision fait suite aux directives « des autorités publiques et à la décision du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, visant à créer une entité économique indépendante pour gérer cette importante infrastructure sportive au profit du club de football du Mouloudia d’Alger ».

La nouvelle filiale, dénommée Société de Gestion et d’Exploitation des Installations Sportives et de Loisirs (SOGISL), sera entièrement détenue par la holding Sonatrach pour les Activités Extérieures et Support (H. SAES), une filiale du groupe Sonatrach.

Engagement de Sonatrach envers le Développement Sportif

Les principales missions qui lui ont été confiées, ce sont celles d’assurer la gestion rigoureuse du stade, garantir sa maintenance et sa pérennité, valoriser et exploiter ses installations ou encore, fournir des services de qualité à la hauteur de cette infrastructure sportive d’excellence.

« À travers cette initiative, Sonatrach, en tant qu’entreprise citoyenne, réaffirme son engagement ferme pour le soutien et le développement du sport national. Cette démarche reflète sa vision d’équilibre entre sa responsabilité sociale et son rôle économique au service du développement national », conclut le communiqué.

