MC Alger : quatre mois de salaires impayés, Sonatrach débloque la situation

Joueurs, entraîneurs des jeunes, salariés : au MC Alger, certains n’avaient plus été payés depuis quatre mois. Sonatrach, actionnaire majoritaire du club, vient de débloquer une enveloppe qui permet de régulariser les salaires. Ce qui s’est passé, qui est concerné et ce que cela change à l’approche de la Ligue des champions.

MC Alger : Sonatrach débloque enfin les salaires

Le Mouloudia d’Alger sort d’une longue période de retards de paiement. Sonatrach, actionnaire majoritaire du club, a débloqué une enveloppe financière qui permet à la direction de régulariser les salaires en souffrance. Les premiers paiements ont commencé le mardi 10 novembre, dès l’arrivée des fonds dans les caisses du club.

Le président du club, Mohamed-Arabi Yagoubi, a lancé l’opération sans attendre. Il entend mettre fin progressivement aux difficultés financières qui pesaient sur toutes les composantes du Doyen. Le montant de l’enveloppe n’a pas été rendu public.

Quatre mois sans salaire pour certains joueurs

Certains joueurs du MC Alger n’avaient plus perçu leur salaire depuis quatre mois. Les plus touchés étaient ceux dont le contrat avait été signé sous l’ancienne direction du club. Cette situation tranchait avec les années précédentes, durant lesquelles les salaires étaient versés régulièrement.

Face à ces retards, les cadres de l’équipe ont rencontré le président Yagoubi pour réclamer leurs arriérés. Le dirigeant leur a demandé de patienter quelques jours de plus, en leur promettant une solution dans la semaine. Le déblocage des fonds par Sonatrach lui a permis de tenir ce délai.

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Pourquoi les salaires du MC Alger étaient-ils bloqués ?

Les retards de paiement sont apparus après le changement de direction, en septembre. Le président Hadj Redjem a alors quitté le club, remplacé par une nouvelle équipe dirigeante, comme l’expliquait notre article sur le départ de Hadj Redjem. Depuis, le soutien financier de Sonatrach semblait avoir nettement ralenti.

Le MC Alger dépend en effet très largement de son actionnaire majoritaire pour son fonctionnement. Sans versements réguliers, la nouvelle direction s’est retrouvée en difficulté pour honorer les contrats signés par ses prédécesseurs. La gestion quotidienne d’un club de cette taille exige pourtant des ressources stables.

Le club avait aussi engagé des dépenses importantes l’été dernier. Il avait notamment recruté plusieurs joueurs aux salaires élevés, comme Youcef Belaïli, dont notre article détaillait le contrat. Ces engagements pèsent lourd sur la masse salariale du club.

Qui est concerné par la régularisation des salaires ?

Les joueurs de l’équipe première sont les premiers concernés par cette opération. Mais la régularisation touche aussi les staffs techniques des équipes de jeunes et le directeur technique sportif. Les salariés du club, qui assurent son fonctionnement au quotidien, en bénéficient également.

Tous attendaient depuis des semaines de voir leur situation réglée. Ce déblocage doit permettre à chacun de travailler dans de meilleures conditions. Il devrait aussi ramener de la sérénité dans le vestiaire, à un moment clé de la saison.

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Ligue des champions : une bouffée d’oxygène avant la phase de groupes

Ce déblocage tombe à point nommé pour le Mouloudia. Le club s’est qualifié fin octobre pour la phase de groupes de la Ligue des champions d’Afrique, en renversant les Nigérians d’Enugu Rangers. Il a hérité d’un groupe particulièrement relevé, comme le détaillait notre article sur le tirage de la phase de poules.

La première journée de cette phase de groupes se disputera fin novembre. Les joueurs pourront désormais se concentrer sur leurs objectifs sportifs, sans l’inquiétude des retards de paiement. Le club a aussi traversé fin octobre une période d’incertitude sur l’avenir de son entraîneur, Khaled Ben Yahia.

Sonatrach et le MC Alger : un financement à stabiliser

Cette crise rappelle la dépendance des grands clubs algériens à leurs entreprises publiques actionnaires. Le Mouloudia appartient majoritairement à Sonatrach, qui assure l’essentiel de son financement. Lorsque ces versements ralentissent, le club se retrouve rapidement en difficulté.

La question reste désormais de savoir si Sonatrach rétablira un rythme régulier de soutien au club. La nouvelle direction devra aussi maîtriser une masse salariale élevée. Pour les supporters, l’essentiel est que le Doyen retrouve la stabilité nécessaire à ses ambitions africaines.

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