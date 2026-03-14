MC Alger : Mokwena quitte officiellement le club (officiel)

La direction du MC Alger a officialisé le départ de son entraîneur sud-africain Rulani Mokwena, mettant ainsi fin à une collaboration qui aura duré près de huit mois. Une séparation qui intervient après que le technicien ait activé une clause contractuelle lui permettant de résilier son engagement avec le club.

Dans un communiqué rendu public par le club algérois cet après-midi, la direction a expliqué que cette décision faisait suite à une réunion tenue entre Mokwena et les responsables du MCA. Lors de cet entretien, l’entraîneur sud-africain a fait part de sa volonté de mettre un terme à son aventure avec le Mouloudia, estimant que le moment était venu de tourner la page.

Selon les termes du contrat liant les deux parties, une clause prévoyait « le paiement de deux mois de salaire par l’entraîneur dans le cas où il déciderait de quitter ses fonctions avant la fin de son engagement ». Une disposition qui a donc été activée pour officialiser la séparation entre les deux parties.

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Un bilan contrasté pour le MC Alger

Malgré une expérience relativement courte, le passage de Mokwena à la tête de la barre technique du Doyen aura été marqué par quelques résultats notables. Sous sa direction, le MC Alger a réussi à décrocher le trophée de la Supercoupe d’Algérie, un succès qui a permis au club d’enrichir un peu plus son palmarès.

Sur le plan du championnat, l’équipe a également réalisé un parcours solide depuis le début de la saison. En effet, le MCA a occupé la première place du classement de la Ligue 1 professionnelle dès les premières journées, confirmant ainsi son statut de prétendant sérieux au titre.

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Perspectives d’avenir pour le MCA

Cependant, tout n’a pas été parfait pour la formation mouloudéenne durant cette période. L’équipe a notamment connu des désillusions sur d’autres fronts, avec une élimination en Coupe d’Algérie, mais aussi une sortie prématurée de la compétition continentale, la CAF Champions League.

Dans son communiqué, la direction du MC Alger n’a pas manqué de saluer le travail accompli par le technicien sud-africain et son staff technique durant leur passage au club. Les dirigeants ont exprimé leur reconnaissance pour les efforts fournis et ont tenu à leur souhaiter « plein succès dans leurs futures expériences professionnelles ».

Le départ de Mokwena ouvre désormais la voie à une nouvelle étape pour le Doyen, qui devra rapidement se tourner vers l’avenir et trouver un successeur capable de poursuivre le travail.

Par ailleurs, le Mouloudia n’a pas annoncé le la future destination de Mokwena. Mais selon des sources concordantes, il devrait rejoindre le club Al-Ittihad de Libye.

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