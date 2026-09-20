Le Mouloudia d’Alger nomme un nouveau directeur sportif

Le MC Alger vient de remanier son organigramme. La direction du club algérois a officialisé la nomination d’Ameur Mansoul au poste de directeur sportif, une fonction qu’il cumulera avec celle de porte-parole officiel du Doyen. Dans le même mouvement, l’ancien joueur Fayçal Badji récupère le rôle de coordinateur général. Deux arrivées présentées comme un renforcement de l’encadrement sportif et administratif.

Le conseil d’administration a tranché en faveur de Mansoul après examen de son parcours. Le nouveau responsable ne se contentera pas de piloter le volet sportif : il deviendra aussi la voix du club face aux médias. Un choix qui répond à un besoin ancien de centraliser la communication d’une institution souvent exposée aux rumeurs et aux fuites.

Cette décision intervient quelques semaines après le changement intervenu au sommet de la hiérarchie. L’arrivée de Mohamed Arabi Yaâgoubi à la présidence du conseil d’administration avait ouvert un cycle de réorganisation dont ces nominations constituent la suite logique.

La direction du Mouloudia a expliqué son choix par le faire que le technicien algérien « est titulaire d’un diplôme UEFA Pro, le plus haut niveau de qualification délivré par l’instance européenne ». Il a également « validé en Italie un cursus de directeur sportif professionnel, complété par plusieurs stages spécialisés en management et en administration du sport ».

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Fayçal Badji nommé coordinateur général

L’autre nom annoncé est bien connu des supporters vert et rouge. Fayçal Badji, qui a porté le maillot du club comme joueur, avait déjà occupé la fonction de manager général il y a quatre ans. Il retrouve donc un environnement qu’il maîtrise, avec une connaissance fine des rouages internes et des dossiers administratifs.

Sa mission de coordinateur général consistera à faire le lien entre les différents pôles du club. Un rôle d’interface qui prend tout son sens dans une saison où le Doyen a multiplié les chantiers, notamment sur le marché des transferts, avec le dossier suivi de près du retour de Youcef Belaïli chez les Vert et Rouge.

Par ailleurs, Ameur Mansoul et Fayçal Badji ne resteront pas longtemps silencieux. Le club a fait savoir dans son communiqué que le directeur sportif, porte-parole, et le coodinteur général animeront prochainement une conférence de presse commune. Objectif affiché : exposer leurs ambitions, détailler leur méthode de travail et fixer des repères pour la suite de l’exercice.

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