MC Alger : le président historique du club, Abdelkader Drif, n’est plus

La famille du Mouloudia d’Alger est en deuil. En effet, le président historique du club, Abdelkader Drif, est décédé ce matin à l’âge de 85 ans à des suites d’une longue maladie. Une figure emblématique du Doyen des clubs algériens s’éteint. L’enterrement aura lieu cet après-midi, après la prière d’El-Âasr, au cimetière d’El-Kettar.

Abdelkader Drif est issu d’une famille de notables. Il passe sa jeunesse dans sa ville natale où il entame ses études, poursuivies à Alger en 1950 quand sa famille s’y installe. Président du MCA entre 1975 et 1977, il a hissé le club algérois sur le toit de l’Afrique, avait permis au club de remporter la Coupe d’Afrique des clubs champions en 1976.

La FAF et le MJS présentent leurs condoléances à la famille du défunt

La fédération algérienne de football et le ministère de la jeunesse et des sports ont présenté leurs sincères condoléances à la famille du défunt et du Mouloudia d’Alger en particulier.

« C’est le cœur lourd et avec une profonde tristesse que le Président de la FAF, M. Djahid Zefizef, et les membres du Bureau fédéral, ont appris le décès de l’ancien président historique du Mouloudia Club d’Alger Abdelkader DRIF, à l’âge de 86 ans. Énormément peinés par cette disparition, ils présentent à la famille du défunt, à ses proches sans oublier la grande famille du Mouloudia d’Alger leurs plus sincères condoléances et les assurent de leur soutien en cette douloureuse circonstance. Que Dieu Le-Tout-Puissant puisse accueillir le défunt en Son vaste paradis, que son âme puisse reposer en paix parmi les meilleurs de ce monde et d’accorder aux siens patience et réconfort. A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons ». A écrit la FAF sur son site officiel.

« C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès du président du historique du Mouloudia d’Alger. En cette douloureuse circonstance, le ministre de la jeunesse et des sports, Abderrazak Sebgag, présente ses sincères condoléances à la famille du défunt et prie Dieu de lui accorder sa sainte mésiricorde. A Dieu nous appartenons, et à lui nous retournons ». A écrit le MJS sur sa page facebook officielle.