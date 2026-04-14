MC Alger : le président Hadj-Redjem sur le départ

À l’aube d’un troisième sacre consécutif qui s’annonce historique, un tournant majeur se profile en coulisses du Mouloudia d’Alger. En effet, le président du conseil d’administration, Mohamed-Hakim Hadj-Redjem, envisagerait sérieusement de quitter ses fonctions à l’issue de la saison en cours, mettant ainsi fin à une aventure entamée en 2022 et marquée par des résultats probants.

Selon des informations rapportées par le média El-Khabar, le premier responsable au Mouloudia a déjà informé les responsables de la Sonatrach, propriétaire du club, de son intention de se retirer. Une annonce officielle de sa démission interviendrait une fois l’exercice actuel bouclé, au terme duquel le Doyen sera sacré champion d’Algérie pour la troisième fois consécutive. Une performance qui viendrait couronner un mandat globalement réussi.

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Les pressions intenses autour du MCA

Mais derrière cette réussite sportive, la réalité du quotidien semble bien plus pesante. Toujours selon la même source, Mohamed-Hakim Hadj-Redjem ferait face à une pression constante dans l’entourage du club. Entre les exigences élevées des supporters, qui réclament toujours plus de titres, et les contraintes budgétaires qui limitent les ambitions sur plusieurs fronts, la tâche n’a rien d’aisé. Le MCA, malgré son statut et ses ambitions, doit composer avec des moyens qui ne permettent pas toujours de rivaliser pleinement sur toutes les compétitions.

À cela s’ajoutent des interférences extérieures qui compliquent davantage la gestion du club. Certaines parties influentes chercheraient à imposer leurs choix, notamment en ce qui concerne les nominations de responsables ou d’entraîneurs, ainsi que la gestion du nouveau centre de formation de Zéralda. Des pressions qui viendraient fragiliser l’autonomie décisionnelle du président et peser sur son quotidien.

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Sonatrach va-t-elle entériner sa démission ?

Sur le plan personnel, la question financière entre également en ligne de compte. Malgré l’importance de ses responsabilités et la charge de travail qui en découle, Hadj-Redjem percevrait un salaire équivalent à celui d’un cadre de la Sonatrach, sans bénéficier de primes liées aux performances du club. Une situation contrastant avec celle de certains dirigeants d’autres formations, à l’image du directeur général sportif de l’USM Alger, Said Allik, dont la rémunération mensuelle est nettement plus élevée.

En attendant que Hadj-Redjem officiellement sa démission qui reste, jusqu’au moment où nous mettons sous presse, officieuse, reste à savoir si Sonatrach va l’entériner. L’année passée, le président mouloudéen avait annoncé son départ au terme de la saison, mais les responsables de la société pétrolière l’avaient convaincre de poursuivre sa mission car ils sont satisfaits de son travail.

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