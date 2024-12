MC Alger : Khaled Benyahia succède à Patrice Beaumelle (officiel)

C’était dans l’air, c’est désormais officiel. Le Tunisien Khaled Benyahia succède à Patrice Beaumelle à la tête de la barre technique du MC Alger. Il a officialisé son retour en ce début de soirée, en signant un contrat de six mois.

Hier matin, le président du MC Alger, Mohamed-Hakim Hadj Redjem, a trouvé un accord avec Patrice Beaumelle pour une séparation à l’amiable. Une fois le divorce acté entre les deux parties, le premier responsable au club n’a pas tardé à engager le successeur du Français. Alors que les noms d’Aliou Cissé ou encore Marcos Paqueta ont été annoncés, c’est à Khaled Benyahia qu’il a jeté son dévolu.

Le technicien tunisien a débarqué hier soir à Alger. Aujourd’hui, il s’est assis avec le président mouloudéen autour d’une table pour entamer concrètement les négociations. Les deux hommes sont vite parvenus à un accord.

C’est en ce début de soirée que Benyahia est passé à l’action. En effet, il a officialisé sa venue, en signant un contrat de six mois, soit jusqu’à la fin de la saison en cours.

Ben Yahia connait bien la maison

Si Mohamed-Hakim Hadj Redjem a jeté son dévolu sur Khaled Benyahia, c’est tout simplement parce qu’il connait bien la maison. En effet, le technicien tunisien de 65 ans a déjà coaché le Mouloudia lors de la saison 2021-2022, où il avait réalisé un passage remarquable.

Mieux, c’est un entraineur qui jouit d’une grande expérience africaine après avoir entrainé l’ES Tunis à plusieurs reprises. Ce qui servira du bien à la formation mouloudéenne pour la suite de son parcours en Ligue des champions africaine.

Ancien international tunisien et avec 30 ans de carrière d’entraineur, Khaled Benyahia aura pour mission de redresser la barre. Conserver le titre du championnat et aller le plus loin possible en Ligue des champions africaine sont les deux principaux objectifs que lui a assignés la direction du Mouloudia.

Le message émouvant de Patrice Beaumelle

Une fois le contrat résilié à l’amiable, Patrice Beaumelle a fait un message d’adieu émouvant. « C’est un moment difficile pour moi de m’adresser à vous aujourd’hui. Je tiens déjà à vous dire un immense merci pour tous ces moments passés ensemble. Ce fut intense, honnête, fait avec le cœur », dira-t-il d’emblée.

Et d’ajouter : « Pendant ces 20 mois, on a vécu presque trois saisons pleines. La première s’est conclue par un objectif atteint : finir troisième et être sur le podium. La saison suivante restera gravée dans mon cœur avec ce titre de champion, un moment inoubliable. Je pars avec le sentiment du devoir accompli. Je ne pars pas en laissant le chaos. La machine est en route, et je crois que cette équipe peut continuer à grandir ».

Avant d’exprimer sa gratitude envers les supporters : « Je les remercie dans leur amour extrême comme dans leur frustration. Votre passion est ce qui rend ce club unique »

Enfin, il conclut : « Je me sens à vie membre du Mouloudia. Sachez que tout ce que j’ai fait ici, je l’ai fait avec le cœur. Vive le MCA et vive l’Algérie ! Je vous souhaite le meilleur pour la suite ».