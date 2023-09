M’bolhi a-t-il quitté le CRB pour retourner en France ? Le club réagit

Rais Wahab M’blohi quitte le CR Bélouizdad et retourne chez lui en France ? La rumeur s’est répandue comme une trainée de poudre sur les réseaux sociaux. Mais la direction du Chabab l’a démenti dans la foulée.

Rais Wahad M’bolhi a décidé de tenter une nouvelle expérience en championnat algérien pour rebondir. Il a opté pour le CRB en provenance du club saoudien, Al-Ittifak. Une nouvelle expérience sur laquelle il mise beaucoup pour cumuler du temps de jeu et retrouver ainsi la sélection nationale avant la CAN-2023. Seulement, c’est à partir du banc des remplaçants que le portier international a débuté la nouvelle saison.

Certains en ont profité pour balancer des rumeurs. En effet, des informations ont été relayées sur les réseaux sociaux faisant état du départ de M’bolhi en France pour un aller sans retour. La raison ? C’est parce qu’il n’est pas, soi-disant, satisfait de sa situation de remplaçant.

D’autres ont même osé balancer une rumeur plus grave. Il s’agit d’un accrochage entre le gardien de but de 37 ans et son coéquipier Chouaib Keddad. Personne ne peut y croire, étant donné que M’bolhi a toujours donné l’exemple du joueur professionnel et discipliné, que ce soit en sélection, pendant 13 ans, ou dans les clubs où il a évolué.

Le CRB dément formellement les rumeurs

Il faut dire que les rumeurs ont fait réagir le CR Bélouizdad. Dans un communiqué officiel, le club de Laâqiba dément formellement tout ce qui se dit sur Rais Wahab M’bolhi sur les réseaux sociaux.

« Suite aux informations relayées sur les réseaux sociaux, faisant état du départ de Rais Wahab M’bolhi, et dans le but d’éclaircir l’opinion public, la direction de Chabab Bélouizdad dément formellement tout ce qui se dit à propos de son gardien de but. Elle affirme que M’bolhi est un joueur discipliné et demeure un bon exemple à suivre ». Lit-on dans le communiqué. Voilà ce qui est désormais clair, net et précis.