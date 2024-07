M’bolhi pose ses conditions pour résilier son contrat avec CRB

Raïs Wahab M’bolhi est sur la tête des libérés du CR Bélouizdad. Mais il a décliné toutes les propositions de la direction du club pour résilier son contrat, la mettant ainsi dans une situation embarrassante.

À la recherche du temps de jeu pour relancer sa carrière mais surtout pour retrouver la sélection nationale, Raïs Wahab M’bolhi a rejoint le championnat national l’année passée, en optant pour le CR Bélouizdad. Mais il a été l’auteur d’une saison complètement loin des attentes, que ce soit sur le plan sportif ou disciplinaire.

Sur le plan sportif, le portier international s’est contenté du rôle d’éternel remplaçant et n’a pas relancé la concurrence avec son coéquipier Alexis Guendouz. Pis, il a créé un certain malaise dans le vestiaire, notamment lors de la phase aller, en étant l’une des causes du départ de l’ex-entraineur Sven Vanenbroek ainsi que ses absences injustifiées.

Face à cette situation, la direction du CRB a décidé de se séparer du gardien de but emblématique de l’équipe d’Algérie. Mais, visiblement, le divorce est encore loin d’être acté.

Quelle est la condition de M’bolhi pour résilier son contrat ?

Selon plusieurs médias algériens, la direction du Chabab a informé Raïs Wahab M’bolhi de sa libération. Une entrevue a même eu lieu entre les deux parties, mais sans parvenir à un accord pour une séparation à l’amiable.

En effet, le portier de 38 ans a décliné toutes les propositions de la direction pour partir. Il exige la totalité de ses salaires jusqu’à la fin de son contrat, qui expirera l’année prochaine, pour signer la résiliation de son bail. Cela va sans doute couter une fortune pour le club bélouizdadi.

Jusqu’au moment où nous mettons sous presse, c’est l’impasse entre le CRB et M’bolhi pour un divorce à l’amiable. C’est certainement l’un des dossiers chauds sur la table du président Mahdi Rabehi, qu’il devra boucler dans les plus brefs délais. Affaire à suivre…