M’bolhi, le gardien de but le plus capé de l’histoire de l’Algérie, raccroche

Après une carrière de plus de 20 ans, c’est le clap de fin pour Raïs Wahab M’bolhi. Le gardien de but le plus capé de l’histoire de l’équipe d’Algérie prépare sa reconversion comme entraîneur.

Que devient Raïs Wahab M’bolhi ? C’est la question que se posent les passionnés du ballon rond en Algérie depuis le départ du gardien de but de l’ES Mostaganem le mois d’octobre dernier après une très courte expérience. Selon le média « El-Khabar », M’bolhi s’apprête à mettre un terme à une longue et éprouvante carrière sur les terrains, qui s’est étendue sur plus de vingt ans.

Une décision prise après mûres réflexions. En manque d’offres et ayant perdu espoir de revenir en équipe d’Algérie, Raïs a préféré raccrocher.

M’Bolhi prépare sa reconversion

Pour autant, M’Bolhi ne se voit pas s’éloigner du football dans les années à venir, ce terrain qu’il a maîtrisé et sur lequel il a consacré tant d’années de sa vie. Cela l’a donc conduit à choisir de poursuivre son parcours, mais sous un angle différent.

La même source indique, selon des proches du portier international, ce dernier entamera prochainement une série de stages de formation dans le domaine de l’entraînement des gardiens. La première étape de cette nouvelle aventure étant prévue en Arabie saoudite.

Depuis le début de sa carrière professionnelle en 2005 avec l’Olympique de Marseille, M’Bolhi n’a pas été très chanceux au niveau des clubs. Il a évolué dans seize clubs répartis sur quatre continents, dans un parcours marqué par l’instabilité. Ses différentes expériences n’ont pas reflété l’étendue de son talent et de ses capacités, et son nom est resté davantage associé aux grandes réussites obtenues avec l’équipe nationale.

La convocation de Zidane pas au gout de M’bolhi !

Selon toujours « El-Khabar », la convocation de Luca Zidane en équipe d’Algérie n’a pas été du gout de Raïs Wahab M’bolhi. Ce choix lui a causé un sentiment de déception et de frustration, que même les appels de Majid Bougherra, l’exhortant à revenir aux entraînements et à jouer régulièrement avec le RC Relizane pour être inclus dans la liste pour la Coupe Arabe au Qatar, n’ont pas dissipés.

M’Bolhi est parti en France, et à trente-neuf ans, les offres professionnelles ne sont plus aussi nombreuses qu’avant. Il a donc choisi de tourner la page du jeu et de commencer un nouveau chapitre comme entraîneur des gardiens, cherchant à transmettre sa longue expérience à une nouvelle génération.

Un héritage inoubliable avec l’équipe d’Algérie

Pendant douze ans, M’Bolhi a été l’un des piliers de l’équipe d’Algérie. En effet, il avait livré des performances héroïques lors des Coupes du Monde 2010 en Afrique du Sud et 2014 au Brésil. Il a également fait partie de la conquête historique de la Coupe d’Afrique des Nations 2019 en Égypte, puis de la Coupe Arabe 2021 au Qatar avec la sélection nationale A’. Pour de nombreux observateurs, M’bolhi reste le meilleur gardien de but l’histoire des Verts. C’est aussi le portier le plus capé de l’histoire de la sélection nationale, avec 96 sélections.

Le rêve de continuer avec l’EN tenait toujours à cœur le gardien de but de 40 ans. C’est la raison pour laquelle il avait accepté de rejoindre le championnat national afin de rester compétitif. Hélas, il avait vécu deux expériences échouées, respectivement au CR Bélouizdad et à l’ES Mostaganem.

Ainsi se termine la carrière de « Raïs » sur les terrains, et précédemment avec l’équipe nationale. Toutefois, elle laisse un goût d’inachevé, en raison de la manière dont il a quitté les « Verts », sans adieux officiels ni hommage digne d’un gardien historique et qu’il sera difficile de remplacer un jour.

