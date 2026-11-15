Togo – Algérie : Maza et Hadj Moussa les grands absents

La Fédération algérienne de football a annoncé cet après-midi deux nouveaux forfaits avant le déplacement de mardi à Lomé : Ibrahim Maza et Anis Hadj Moussa ne participeront pas au match retour contre le Togo. Les deux hommes souffrent d’une entorse de la cheville, contractée lors de la rencontre aller disputée samedi.

Pour Brahim Hemdani, le timing ne pouvait pas être pire. Le sélectionneur perd deux de ses éléments offensifs les plus tranchants à quarante-huit heures d’un rendez-vous comptant pour les éliminatoires de la CAN 2027.

Les deux internationaux ont passé des examens médicaux ce matin. Le verdict est tombé dans la foulée : leur blessure ne leur permet pas d’enchaîner si vite. Le staff médical des Verts a donc tranché, sans attendre, pour éviter toute aggravation avant le retour des joueurs dans leurs clubs respectifs.

L’instance fédérale n’a pas communiqué de durée précise d’indisponibilité. Ce type de pépin nécessite généralement quelques jours de soins, parfois davantage selon la gravité. Les deux joueurs quittent donc le rassemblement avec la frustration de n’avoir pu disputer qu’une seule des deux manches.

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Une liste de forfaits qui ne cesse de s’allonger chez les Verts

Ces deux nouvelles défections s’ajoutent à une série déjà impressionnante. Tout a commencé avec le gardien Abdellatif Ramdane, dispensé de stage pour des raisons familiales. Puis les blessures ont pris le relais, les unes après les autres, sans laisser de répit au staff technique.

Ailier de Hull City, Bachir Belloumi avait été écarté dès le début du mois par son club anglais pour une gêne musculaire estimée à trois semaines. Jaouen Hadjam a suivi, privant la sélection d’une référence dans le couloir gauche. L’entrejeu a ensuite été touché à son tour.

Une IRM a scellé le sort de Hicham Boudaoui, contraint de rentrer soigner sa blessure en France. L’appel lancé à Adem Zorgane pour pallier ce forfait avait permis de colmater la brèche dans le milieu de terrain, mais la liste n’était pas close pour autant.

Un groupe amoindri avant le déplacement au Togo

À Sidi Moussa, l’infirmerie n’a jamais désempli durant ce stage. Amine Chiakha et Rafik Belghali se sont blessés à l’entraînement, le premier au tibia, le second au genou. Ces deux forfaits avaient poussé le staff à convoquer le latéral Saâdi Radouani en urgence pour renforcer le flanc droit.

Interrogé sur cette avalanche d’absences, le sélectionneur avait choisi de relativiser. « C’est une situation qui n’est pas anormale, ça arrive dans toutes les sélections », avait-il déclaré avant le match aller. Hemdani avait également pointé du doigt un calendrier international épuisant, tout en annonçant une rotation de son effectif.

Hemdani doit remodeler son onze pour le retour à Lomé

Hemdani va devoir improviser une nouvelle fois. Avec Maza et Hadj Moussa sur le flanc, les solutions offensives se raréfient dangereusement. La rotation évoquée en conférence de presse devient désormais une obligation plutôt qu’un choix tactique.

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Les joueurs restés disponibles auront donc une carte à jouer sur la pelouse togolaise. Certains découvriront un rôle élargi, d’autres enchaîneront une deuxième titularisation en quelques jours. Un test grandeur nature pour mesurer la profondeur réelle de ce groupe.

Le rendez-vous de mardi à Lomé conserve toute son importance dans la course à la qualification. L’Algérie devra composer sans plusieurs de ses meilleurs atouts, mais Hemdani répète depuis le début de ce rassemblement qu’il fait confiance à l’ensemble de son effectif. L’occasion de vérifier la solidité de ce discours.

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