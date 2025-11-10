Maxime Lopez décide de jouer pour l’équipe d’Algérie

Après avoir perdu espoir de jouer en équipe de France, Maxime Lopez vient de lancer un énorme appel à l’équipe d’Algérie : Il se dit prêt à représenter les Verts sur le niveau international.

Ancien international français chez les jeunes, Maxime Lopez semble désormais prêt à tourner une nouvelle page de sa carrière. Le milieu de terrain du Paris FC a clairement exprimé son ouverture à une naturalisation sportive en faveur de l’Algérie. Dans un extrait de l’émission Détective Mathoux diffusé par Canal+, le natif de Marseille n’a laissé place à aucune ambiguïté : « Si l’Algérie m’appelle, j’irai », a-t-il lancé sans détour.

Formé à l’Olympique de Marseille, Lopez avait porté le maillot tricolore avec les moins de 20 ans entre 2016 et 2017, avant de rejoindre les Espoirs de 2017 à 2019. Malgré ces sélections prometteuses, il n’a jamais été appelé chez les A par Didier Deschamps. Un constat qui semble avoir ouvert la voie à une réflexion plus personnelle sur son avenir international.

Un Choix dicté par les origines et les opportunités

Le milieu marseillais, aujourd’hui âgé de 27 ans, tire son éligibilité à la sélection algérienne par sa mère, originaire du pays. Conscient que cette démarche risque de susciter des réactions contrastées, Lopez assume pleinement son choix. « Les gens diront que je suis opportuniste, parce qu’il y a la CAN et la Coupe du monde, mais même sans ces compétitions, si on m’avait appelé, j’y serais allé », a-t-il affirmé avec conviction. Avant d’ajouter : « Je suis un compétiteur, et j’ai envie, moi aussi, de jouer en équipe nationale. »

Pour le joueur, il ne s’agit donc pas d’une décision d’intérêt, mais bien d’une envie sincère de représenter ses origines. D’autant que, selon ses dires, la Fédération algérienne de football (FAF) a récemment pris contact avec lui pour évaluer sa disponibilité et sa motivation. « On m’a récemment appelé pour savoir où j’en étais », a-t-il révélé, confirmant ainsi l’existence de premiers échanges entre les deux parties.

Un avenir prometteur pour l’Algérie

Lopez s’est également expliqué sur son parcours en équipe de France et sur les raisons de ce changement de cap : « On dit souvent que je parlais de l’équipe de France, mais c’est normal, c’est le pays où je suis né et on ne m’avait jamais approché du côté algérien. Aujourd’hui, les choses sont différentes. » Une déclaration qui traduit une évolution naturelle dans la carrière d’un joueur qui cherche avant tout à vivre une expérience internationale pleine et authentique.

Auteur de prestations solides avec le Paris FC, après des passages remarqués à Sassuolo et à la Fiorentina, Maxime Lopez dispose du profil technique et de la maturité nécessaires pour renforcer l’entrejeu des Fennecs. Son intelligence de jeu, sa vision claire et son sens du placement pourraient constituer des atouts de taille pour Vladimir Petković, à la recherche d’un équilibre dans son milieu.

Reste désormais à savoir si la FAF entreprendra les démarches administratives nécessaires et si le sélectionneur algérien décidera de lui offrir une première convocation. Une chose est sûre : le message de Maxime Lopez est limpide. Le joueur n’attend plus qu’un signe officiel pour enfiler le maillot vert et écrire un nouveau chapitre de sa carrière, cette fois sous les couleurs de l’Algérie.