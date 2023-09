Mawlid Nabawi : ces produits pyrotechniques qui ressemblent à des armes de guerre (images)

À l’occasion de chaque fête du Mawlid Nabawi, les différents services sécuritaires procèdent à la saisie d’importantes quantités de produits pyrotechniques. Gâchant le caractère festif de cet événement, ces produits causent de graves blessures et autres brûlures de degrés très élevés, faisant basculer la fête au drame.

Lors des différents reportages que les médias algériens ont réalisés, la surprise fut grande, compte tenu de l’ampleur que prennent ces produits.

Ainsi, prenant la forme de missiles, de bombes, de grenades à main et d’explosifs, ces produits pyrotechniques frôlent la forme de l’artillerie.

« Ce sont des armes de guerre » commente un internaute. Le constat est sans appel : ces produits pyrotechniques prennent une dimension démesurée.

Mawlid Nabawi 2023 : les importantes saisies des produits pyrotechniques

À Tebessa, les services de la gendarmerie ont saisi près d’un million d’unités de produits pyrotechniques. Par ailleurs, à Ghardaia, les services de la sécurité ont saisi 68.000 unités de produits pyrotechniques.



Dans un communiqué, le ministère de la Santé a émis une mise en garde, soulignant que « Ces produits peuvent provoquer des accidents graves susceptibles de mettre en danger la vie et l’intégrité physique des individus ainsi que de leur entourage ».

« Les produits pyrotechniques sont responsables de risques d’incendies (fusées, bougies),

de pollution sonore causée par la déflagration des pétards et l’impact de leurs bruits forts et répétés sur le bien-être physique et psychique des voisins, particulièrement les personnes âgées, les malades, les femmes enceintes et les enfants. La puissance de certaines déflagrations endommage les oreilles en entraînant la détérioration de l’ouïe. Le bruit gêne aussi et peut faire souffrir. Blessures que risquent les personnes qui les

manipulent (auto traumatisme). Dégâts qui peuvent être occasionnés aux tiers. L’explosion d’un pétard dans la main peut entraîner la perte de quelques doigts et sa projection dans l’œil peut entraîner la cécité. On compromet ainsi son avenir, de ne plus pouvoir exercer certains métiers et de ne plus pouvoir mener une vie normale. Brûlures extrêmement graves », explique le communiqué.