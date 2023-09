Mawlid Nabawi 2023 : produits pyrotechniques et mises en garde du ministère de la Santé

Chaque année, la célébration du Mawlid Ennabaoui Echarif est l’occasion de festivités joyeuses, mais elle comporte également un danger sous-estimé : l’utilisation des produits pyrotechniques. Le ministère de la Santé a émis une mise en garde, soulignant que ces produits représentent un risque réel pour la sécurité des individus.

En effet, le ministère de la Santé, dans un communiqué, a mis en évidence les dangers liés à l’utilisation des produits pyrotechniques tels que les pétards, les feux d’artifice et les fusées. Ces produits peuvent provoquer des accidents graves susceptibles de mettre en danger la vie et l’intégrité physique des individus ainsi que de leur entourage.

Les produits pyrotechniques, tels que les fusées et les bougies, comportent un risque majeur d’incendies. De plus, les déflagrations des pétards engendrent une pollution sonore intense, impactant négativement le bien-être physique et psychique des voisins, en particulier les personnes vulnérables telles que les personnes âgées, les malades, les femmes enceintes et les enfants.

Le ministère souligne que la puissance de certaines déflagrations peut causer des dommages auditifs, entraînant la détérioration de l’ouïe. Les bruits forts et répétés des produits pyrotechniques peuvent également provoquer de la gêne et des souffrances. Il est essentiel de comprendre les risques potentiels que représente la manipulation de ces produits, y compris les blessures auto-infligées, ainsi que les dommages qui peuvent être causés à des tiers.

Les risques oculaires et les brulures sévères

L’utilisation de pétards comporte un risque considérable pour les yeux. Une explosion accidentelle dans la main peut entraîner la perte de doigts, tandis qu’une projection dans l’œil peut causer la cécité. Les conséquences de tels accidents sont graves, compromettant l’avenir de la personne en l’empêchant d’exercer certains métiers et de mener une vie normale.

Les produits pyrotechniques sont également associés à des brûlures extrêmement graves, touchant fréquemment les doigts, les bras, les yeux et le visage. Ces brûlures peuvent entraîner des déformations et des cicatrices permanentes, altérant de manière significative l’apparence et la vie quotidienne des victimes.

Le ministère de la Santé met en garde contre le fait que les enfants et les adolescents sont les plus vulnérables face à ces types d’accidents. Ils peuvent ne pas mesurer pleinement les dangers qui les guettent lorsqu’ils manipulent des produits pyrotechniques. Il est donc impératif que les adultes, en particulier les aînés, fassent preuve de vigilance et veillent à la sécurité des plus jeunes lors de ces célébrations.

Face à ces risques potentiels, il est essentiel de sensibiliser la population aux dangers des produits pyrotechniques et de promouvoir des pratiques plus sûres lors de la célébration du Mawlid Ennabaoui. Les autorités sanitaires recommandent vivement de suivre les consignes de sécurité et de respecter les lois en vigueur régissant l’utilisation de ces produits.