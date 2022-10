Mawlid Nabawi 2022 : les mises en garde du ministère de la Santé

La fête du Mawlid Nabawi est connue pour son ambiance joyeuse et plaisante dans les quatre coins du pays. Chaque année, les habitants de plusieurs nations musulmanes fêtent cette occasion de différentes façons la veille du 12 rabii el Awwal.

L’Algerie célèbre également cette fête en se décorant de feux d’artifices de toutes couleurs, ainsi , comblant son ciel d’étincelles cette nuit là . Des mains dessinées de henné de motifs arabesques , et des plats traditionnels de chaque région sont présentés , nous retrouvons au menu : rechta , couscous , chekhchoukha et plein d’autres plats délicieux de chaque région du pays .

Cependant , cette commémoration demeure dangereuse à cause des centaines d’accidents qui se créent faute de mauvaise manipulation des explosifs et des feux d’artifices , la plupart des victimes sont des jeunes exposés à des produits pyrotechniques et explosifs qui menacent la tranquillité et la sécurité des citoyens.

Le ministère de la santé prévient

En effet , le ministère de la Santé et de la Population a révélé qu’à chaque anniversaire de commémoration du Prophète, des incidents dangereux sont enregistrés entraînant la vie des citoyens et transformant la célébration en tragédie. Un Appel à la prudence est donc lancé et les habitants sont priés à rester à l’écart des jeux dangereux.

Selon un communiqué du même ministère, il est mentionné que les produits pyrotechniques, telles que les pétards, les feux d’artifices et d’autres explosifs seront réduits d’importation pour les menaces qu’ils représentent auprès des citoyens algériens et de leurs familles mais aussi pour leurs effets négatifs sur le confort physique et moral des individus. Plus spécialement les personnes âgées, les malades, les femmes enceintes et les enfants. Le bruit des explosions peut effectivement endommager l’ouïe, ainsi causer des désagréments et de l’anxiété.

Pour conclure, les résultats des accidents reliés à l’utilisation des explosifs se reflètent chaque année aux services des urgences médicales des hôpitaux qui comptent annuellement de lourds bilans , c’est pour cela que les dernières mesures du gouvernement ont été mises en place ce mois-ci .