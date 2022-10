Mawlid Nabawi 2022 en Algérie : le 1er jour marqué par un lourd bilan

À l’occasion de chaque fête du Mawlid Nabawi, les services de la protection civile algérienne enregistrent un bilan à l’issue des différentes opérations d’intervention. Ainsi, pour cette année de 2022, les services de la protection civile ont dévoilé un lourd bilan qui met en lumière les chiffres enregistrés suite aux « incivilités » commises et qui sont devenus un synonyme de cette fête.

Dans la wilaya d’Alger, 09 incendies ont été enregistrés dont 2 qui ont touché des locaux commerciaux à Dely Brahim et à Baraki. Les habitations des citoyens n’ont pas, quant à eux, été à l’abri des accidents causés par les explosions des produits pyrotechniques.

En effet, les services de la protection civile ont annoncé que deux appartements à niveau de la commune d’Al-Mouhamadia ont pris feu lors de la journée de la fête d’Al-Mawlid Nabawi. Un autre incendie a été enregistré dans un appartement à Sidi-Abdelah.

Le bilan des services de la protection civile a contenu 04 autres feux d’herbe sèche à Baba-Hassen, à Djasr Kasentina, Al Achour et Al-Mouhamadia. Le bilan de la première journée d’Al-Mawlid Nabawi des services de protection civile à Alger s’est soldé par des blessures au niveau de l’oreille qui ont été enregistrés chez une femme à Baïnem. Une autre blessure, non moins grave, a été enregistré à Annaba.

En effet, les agents de la protection civile ont enregistré une blessure au niveau de l’œil dont une femme a été victime. Un bilan qui atteste, pour le moins, de la dangerosité de l’utilisation des produits pyrotechniques.

Une importante opération pour contrecarrer la vente des produits explosifs

Afin de réduire le nombre de plus en plus croissant des accidents liés aux explosions des produits pyrotechniques lors des festivités du Mawlid, les services de la Direction Générale de la Sûreté Nationale, DGSN, a procédé à d’importantes saisies des matières explosives.

Ainsi, dans la wilaya d’Alger, une quantité avoisinant les 19 millions d’unités de produits pyrotechniques de différents types a été saisie. Mobilisation de plus en plus de force afin d’assurer la sécurité des individus, la DGSN a affirmé mettre en place un dispositif spécial pour une fête de Mawlid plus sûre.

Ce dispositif est accompagné d’une large campagne de sensibilisation qui vise à faire rappeler les graves accidents dus à l’usage des produits pyrotechniques lors de la fête d’Al-Mawlid.