Mawlid Nabawi 2022 en Algérie : la date déjà connue

Le Mawlid Nabawi est une des fêtes religieuses les plus attendues par les musulmans du monde entier, chaque année, la commémoration de la naissance du Prophète Mohamed est célébrée le 12 Rabia Al Awal, troisième mois de l’année musulmane. En Algérie, comme dans tous les états musulmans, cet événement est inclus dans la liste des fêtes religieuses officielles, et c’est un jour férié payé pour les employés des administrations et des institutions publiques et privées.

Selon le calendrier officiel d’Umm al-Qura en Arabie Saoudite, le 12 Rabi ‘al-Awwal de l’année hijri 1444 , coïncide avec le samedi 8 octobre 2022, et donc, la fête du Mawlid sera tenue ce jour-la.

De plus, les prévisions astronomiques de l’Institut égyptien de recherche astronomique et géophysique confirment cette date. Selon leurs calculs, le premier jour du mois de Rabi’ al-Awwal correspond au 27 septembre, de ce fait, le jour du 12 se juxtapose avec le 8 octobre 2022.

Mawlid El Nabawi, qu’en est-il des accidents ?

La veille du Mawlid est connue pour son atmosphère pleine de gaieté et de plaisante humeur, et ce, dans les quatre coins du pays, chaque année, les bougies s’allument le temps d’une nuit et des louanges prophétiques sont chantées dans les maisons, des feux d’artifices de toutes couleurs s’étincellent sur le ciel du pays, cependant, il ne faut pas oublier que chaque année, une dizaine d’accidents se créent et la plupart des victimes sont des jeunes exposés à des produits pyrotechniques et explosifs qui menacent la tranquillité et la sécurité des citoyens.

Les services des urgences médicales des hôpitaux signalent annuellement de lourds bilans dû aux imprévus liés à la mauvaise utilisation des pétards lors de la célébration de cette fête. C’est pour cela qu’un contrôle renforcé sur les opérations d’importation de ces produits est prévu, avec l’organisation d’une campagne de sensibilisation liée à leur utilisation afin de minimiser les dégâts causés durant le Mouloud.