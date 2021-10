Mawlid Nabawi 2021 en Algérie : la date enfin connue

L’une des plus importantes fêtes religieuses attendues par les musulmans du monde entier est à nos portes. En Algérie, le Mawlid Nabawi figure parmi les événements majeurs de la culture islamique, mais aussi populaire. Aimé par les grands comme par les petites, le Mouloud approche. Le ministère des Affaires religieuses vient d’ailleurs de trancher en ce qui concerne sa date.

En effet, le ministère des Affaires religieuses vient de publier un communiqué dans lequel il affirme que le Mawlid Al Nabawi va être fêté le mardi 19 octobre prochain. Cette date du calendrier Grégorien coïncide avec le 12e jour de Rabia al Awal dans le calendrier hégirien, date de naissance du Prophète.

Le Mawlid El Nabawi : une fête populaire et religieuse

Plus qu’une fête religieuse qui rappelle la naissance du prophète Mohamed, qlsssl, Le Mawlid Nabawi, ou le Mouloud comme le commun des mortel l’appelle, est aussi une fête qui jette la joie dans le cœur des enfants et des familles.

En effet, c’est depuis plusieurs générations que le Mouloud est fêté dans les rues d’Alger de Constantine et d’Oran et aux quatre coins du territoire algérien. Au fil des ages, plusieurs coutumes et traditions se sont tissées, apportant un solide attachement de la société algérienne à la religion islamique et à ses principes de beauté, de joie et de paix.

Ces dernières années hélas, la date de Mawlid Nabawi est devenue intimement liée à des accidents dont les victimes sont des jeunes et des moins jeunes qui se sont exposés à des produits pyrotechniques et explosifs qui menacent la sécurité et la quiétude des citoyens.