Mawlid Ennabawi : une journée chomée payée pour les Algériens

À l’occasion de la fête religieuse du Mawlid Ennabawi, le lundi 16 septembre 2024, correspondant au 12 Rabie El Aouel 1446 de l’hégire, sera une journée chômée et payée pour tous les travailleurs, a annoncé le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale ainsi que la direction générale de la Fonction publique et de la Réforme administrative.

Cette journée de repos concerne l’ensemble des personnels des institutions et administrations publiques, ainsi que les établissements et offices publics et privés.

Selon la loi n°63-278 du 26 juillet 1963 modifiée et complétée, la fête du Mawlid Ennabawi est reconnue comme une fête légale chômée et payée. Cette disposition s’applique à tous les secteurs, quels que soient le statut juridique ou la nature du contrat de travail, y compris les employés rémunérés à l’heure ou à la journée.

Toutefois, les organismes concernés doivent veiller à la continuité des services qui fonctionnent en mode de travail posté, garantissant ainsi le bon fonctionnement des services essentiels.

Mawlid Ennabawi 2024 : Rappel important

Si le Mawlid Ennabawi est un moment de joie et de célébration pour les musulmans du monde entier, il est aussi marqué chaque année par des incidents liés à l’usage excessif de produits pyrotechniques. Ces dispositifs, bien que spectaculaires, représentent un danger significatif pour la sécurité publique.

Les autorités sanitaires rappellent régulièrement les risques associés à l’utilisation de pétards, feux d’artifice et autres engins explosifs. Ces produits peuvent causer des blessures graves, allant des brûlures sévères aux amputations, ainsi que des traumatismes oculaires. Les enfants sont souvent les premières victimes de ces accidents, souvent causés par une mauvaise manipulation ou une méconnaissance des dangers.

Outre les blessures physiques, l’utilisation de produits pyrotechniques peut également entraîner des dommages auditifs irréversibles, notamment chez les personnes âgées et les enfants, à cause des bruits soudains et intenses qu’ils provoquent. De plus, le bruit généré par ces détonations perturbe la tranquillité publique et peut avoir des conséquences négatives sur la santé mentale.

Pour une célébration plus sûre du Mawlid Ennabawi, il est recommandé d’opter pour des alternatives plus sécuritaires comme des illuminations et des animations culturelles. En choisissant ces options, chacun peut contribuer à faire de cette fête un moment de partage et de convivialité, sans danger pour la communauté.