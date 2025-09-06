Mawlid Ennabawi 2025 : les autorités saisissent plus de 2,5 millions de pétard

À l’occasion du Mawlid Ennabawi célébré hier en Algérie, les services de sécurité ont dressé un bilan particulièrement lourd des opérations menées contre la vente illégale de pétards et d’articles pyrotechniques. En quelques jours, plus de 2,5 millions d’unités ont été retirées du marché à travers plusieurs wilayas.

La Gendarmerie nationale a annoncé la saisie de 277 936 unités dans deux importantes opérations. À Touggourt (wilaya de Ouargla), 237 600 pétards ont été interceptés, tandis qu’à Bir Mourad Raïs (Alger), 40 336 unités ont été saisies. L’opération s’est soldée par l’arrestation de deux suspects et la confiscation d’un véhicule utilisé dans le transport de la marchandise.

La wilaya de Sétif a constitué un autre foyer majeur de ce commerce illicite. Mobilisant la brigade de recherche et d’intervention (BRI), la police judiciaire et plusieurs commissariats urbains, les forces de l’ordre y ont mené des descentes dans les marchés populaires. Résultat : un million d’unités de pétards et fumigènes ont été saisies et 59 personnes arrêtées. La daïra d’El Eulma a enregistré la plus grande partie de cette saisie.

Enfin, dans la wilaya d’El Oued, la Gendarmerie a intercepté une cargaison record de 1 234 430 unités. Un individu a été arrêté et le véhicule ayant servi au transport confisqué.

Un phénomène récurrent et difficile à endiguer

Ces résultats s’inscrivent dans le cadre du plan sécuritaire spécial Mawlid, déployé par la Gendarmerie et la Police nationales. Ce dispositif, fondé sur le renforcement du renseignement et la multiplication des points de contrôle, vise à limiter la prolifération de ces produits dangereux.

Malgré ces efforts, le phénomène persiste. Chaque année, à l’approche du Mawlid, la demande explose et alimente un marché parallèle florissant. Outre les risques sanitaires et sécuritaires (brûlures, mutilations, incendies ou nuisances sonores) ces articles interdits représentent également un manque à gagner économique en favorisant le commerce informel et en drainant des millions de dinars vers des circuits illégaux.

Avec plus de 2,5 millions de pétards saisis en 2025, les autorités affirment leur détermination à poursuivre la lutte. Mais elles rappellent aussi que la réussite de cette action dépend en grande partie de la prise de conscience citoyenne, seule capable de réduire durablement ce marché parallèle.