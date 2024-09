Mawlid Ennabaoui : Une quantité astronomique de produits pyrotechniques saisie par la Gendarmerie

La Gendarmerie nationale a réalisé une saisie importante de plus d’un million d’unités pyrotechniques. Au total, 1 130 608 produits dangereux ont été interceptés, dans le but de prévenir les incidents causés par leur usage inapproprié durant ces festivités.

Pour accompagner cette saisie, la Gendarmerie a élaboré un plan spécial. Ce dispositif est conçu pour assurer la sécurité des célébrations du Mawlid Ennabaoui. Il comprend une série de mesures rigoureuses visant à encadrer l’utilisation des produits pyrotechniques. Les autorités ont ainsi traité 109 dossiers et arrêté 122 personnes impliquées dans des activités illégales liées à ces produits.

Chaque année, la célébration du Mawlid Ennabaoui est souvent synonyme d’accidents graves dus à la mauvaise utilisation de jeux pyrotechniques. L’année dernière, par exemple, 70 incidents ont été recensés, dont 5 graves.

Mawlid Ennabaoui : La protection civile met en place des mesures spéciales

La DGPC (Direction Générale de la Protection Civile) a alerté sur la réalité préoccupante des accidents causés par les feux d’artifice. Et ce, malgré leur interdiction. De nombreux incidents comme des explosions et des incendies surviennent, et entrainent des blessures sérieuses et des dégâts matériels significatifs.

Pour lutter contre ces risques, la Protection civile a mis en place une campagne de sensibilisation renforcée. Des journées d’information sont organisées dans les mosquées, avant les prières. Mais aussi, dans les espaces publics et les lieux de vente de produits pyrotechniques. L’objectif est d’éduquer les citoyens sur les dangers liés à ces produits. L’accent est de ce fait mis, sur la protection des enfants et des jeunes, souvent les plus exposés.

Des unités mobiles de la Protection civile sont déjà prêtes sur le terrain, accompagnées d’ambulances et d’un renforcement des services. Selon le chargé de communication, Nassim Bernaoui, ces mesures visent à garantir une réponse rapide. « Nous avons renforcé notre dispositif habituel afin d’intervenir sur place en cas d’accidents pendant les célébrations de cette fête« , a-t-il déclaré. Les équipes sont par ailleurs mobilisées pour gérer toute situation d’urgence et protéger les festivités, rassure-t-il encore.

Large sensibilisation des médias sur les dangers des jeux pyrotechniques

Les messages de cette campagne sont aussi relayés sur les médias classiques et les réseaux sociaux pour toucher un large public. La DGPC appelle également les parents à être vigilants et actifs dans la protection de leurs enfants. Le slogan de cette campagne : « La joie du Mawlid Ennabaoui est dans nos cœurs, et non avec un pétard entre nos mains », illustre bien cette intention de promouvoir un Mawlid festif en toute sécurité.