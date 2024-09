Mawlid Ennabaoui – Pétards et autres produits pyrotechniques : les autorités tirent la sonnette d’alarme

Chaque année, le Mawlid Ennabaoui, est une occasion de joie et de rassemblement pour la communauté musulmane à travers le monde. Cependant, en Algérie, cette fête religieuse est marquée par un fléau dangereux : l’utilisation abusive des feux d’artifice et des produits pyrotechniques.

Le Mawlid Ennabaoui, qui aura lieu le lundi 16 septembre 2024, est une fête de grande importance spirituelle pour les musulmans. Malheureusement, cette célébration est souvent associée à l’usage incontrôlé des pétards et des feux d’artifice, une coutume devenue dangereuse.

Lors d’une journée de sensibilisation tenue le 12 septembre 2024 à l’Institut National de Santé Publique, le ministre de la Santé, Abdelhak Saihi, a souligné l’ampleur de ce phénomène. Accompagné de représentants du ministère de l’Intérieur, des Affaires religieuses, de la Protection civile, ainsi que de divers experts, le ministre a mis en lumière les conséquences graves de cette pratique.

Chaque année, des centaines d’Algériens, en particulier des enfants, sont victimes de brûlures sévères, d’amputations ou de pertes de capacités sensorielles à cause de l’utilisation de ces produits pyrotechniques.

En 2023, les services d’urgence ont traité 70 cas d’accidents liés aux feux d’artifice, dont 5 étaient particulièrement graves.

Ces incidents témoignent d’une tendance inquiétante : des produits initialement utilisés pour célébrer une fête religieuse se transforment en sources de douleur et de tragédie pour de nombreuses familles.

Mawlid Ennabaoui : Les Conséquences dévastatrices des accidents pyrotechniques

L’utilisation de feux d’artifice et de pétards peut causer des blessures extrêmement graves, et leurs effets sont souvent sous-estimés par le grand public. Le Dr Bechari Mohamed, médecin généraliste principal à l’EHS des grands brûlés de Zeralda, a détaillé les types de blessures que ces produits peuvent provoquer.

« Les brûlures causées par les produits pyrotechniques peuvent être très graves, » a-t-il affirmé. « On peut perdre une oreille, un œil, ou subir des brûlures cutanées sévères. »

Les produits pyrotechniques dégagent également des gaz toxiques qui, lorsqu’ils sont inhalés, peuvent entraîner des complications respiratoires sérieuses.

Le Dr Bechari a évoqué des cas concrets, comme celui d’un enfant de six ans qui, en manipulant une « double bombe » pyrotechnique, a perdu trois doigts.

Ce type de traumatisme physique est souvent accompagné de conséquences psychologiques importantes, particulièrement pour les enfants qui peuvent rester marqués à vie. Les séquelles esthétiques et fonctionnelles peuvent nécessiter des années de traitements médicaux et de réhabilitation, parfois sans jamais parvenir à une récupération complète.

En plus des blessures immédiates, les complications des brûlures peuvent inclure des infections graves, voire des septicémies, lorsqu’elles sont traitées avec des méthodes traditionnelles inappropriées, comme l’application de dentifrice ou de plantes broyées sur la peau brûlée.

Ces traitements, bien qu’ancrés dans certaines croyances populaires, aggravent souvent l’état de la victime et retardent les soins médicaux appropriés.

Blessés lors du Mawlid Ennabaoui : Quelles sont les initiatives mises en place ?

Face à cette situation alarmante, le ministère de la Santé, en collaboration avec d’autres ministères et institutions, a renforcé ses efforts pour prévenir ces accidents grace à la sensibilisation.

Lors de la journée de sensibilisation organisée au début de ce mois, des experts ont rappelé les mesures essentielles à prendre en cas de brûlure : refroidir immédiatement la zone touchée sous l’eau pendant 15 à 20 minutes, éviter l’utilisation de remèdes maison non validés, et consulter un centre de santé sans délai.

Le ministre de la Santé, Abdelhak Saihi, a également rappelé que toutes les structures hospitalières sont prêtes à accueillir et traiter les victimes de ces accidents.

Il a mis en avant le rôle crucial de la Protection civile, non seulement pour secourir les blessés, mais aussi pour mener des campagnes de sensibilisation sur les dangers de ces pratiques, notamment auprès des enfants.

L’Institut National de Santé Publique a également pris part à ces initiatives en diffusant des vidéos éducatives, notamment avec l’intervention du Dr Bechari, pour expliquer les risques et les gestes de premiers secours en cas d’accident. Ces campagnes visent à réduire l’usage des feux d’artifice et à encourager des célébrations plus sûres.

Pétard et autres produits pyrotechniques : une coutume ancrée chez les Algériens ?

Bien que les efforts de sensibilisation aient contribué à réduire quelque peu le nombre d’accidents, le chemin vers une célébration complètement sécurisée est encore long.

Les autorités algériennes font face à un défi de taille : changer les mentalités et les habitudes bien ancrées au sein de la population. Pour y parvenir, il est crucial d’impliquer tous les acteurs de la société, y compris les médias, les éducateurs, et les autorités religieuses.

Le ministre de la Santé a appelé à une mobilisation continue des médias pour accompagner le secteur de la santé dans ses efforts de sensibilisation. De plus, il a encouragé les familles à discuter des dangers de ces produits avec leurs enfants et à promouvoir des alternatives plus sûres pour célébrer le Mawlid. Les traditions ne doivent pas être synonymes de danger; elles peuvent être réinventées pour refléter les valeurs de paix, de sécurité et de respect de la vie.

Pour honorer véritablement cet événement, il est essentiel de prendre conscience des dangers que représentent les feux d’artifice et de s’engager collectivement à les bannir de nos célébrations. Les autorités, les professionnels de la santé, et chaque citoyen ont un rôle à jouer pour faire en sorte que cette fête se déroule sans accident et sans tristesse.