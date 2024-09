Mawlid Ennabaoui – Algérie Télécom : Découvrez les horaires d’ouverture exceptionnelle des agences

Alger, le 15 septembre 2024 – Bien que la célébration du Mawlid Ennabaoui (ce lundi 16 septembre 2024) soit un jour férié en Algérie, Algérie Télécom a pris la décision de maintenir l’ouverture de ses agences commerciales.

Dans un communiqué publié ce matin, Algérie Télécom a précisé les horaires d’ouverture exceptionnels pour cette journée. Ainsi, dans le nord du pays, les agences d’Alger, Rouïba, Kouba, Hussein Dey, Aissat Idir, Hydra, Birtouta, Sidi Abdellah, El Biar et El Achour accueilleront les clients de 10h à 15h.

« Pour assurer la continuité des services tout au long de cette journée, les horaires d’ouverture seront de 10h00 à 15h00 dans les wilayas du Nord du pays », précise le communiqué.

Les agences chefs-lieux des wilayas du sud, quant à elles, assureront une permanence de 8h à 12h.

Dans son communiqué, Algérie Télécom souligne une nouvelle fois son dévouement envers sa clientèle. En maintenant ses services accessibles, même lors de jours fériés, elle démontre son engagement à garantir la satisfaction de ses abonnés.

Cette démarche s’inscrit dans une stratégie plus large visant à renforcer la proximité avec les clients et à répondre de manière toujours plus efficace à leurs besoins.

À cette occasion, Algérie Télécom adresse à l’ensemble de la nation algérienne « ses meilleurs vœux de santé et de prospérité à l’ensemble du peuple algérien ».

Algérie Télécom : Une nouvelle ère pour l’Espace Client

Algérie Télécom vient de marquer un tournant dans la relation avec ses clients en enrichissant considérablement son Espace Client virtuel. Cette plateforme en ligne, désormais plus intuitive et complète, offre aux abonnés une gestion simplifiée et personnalisée de leurs services.

Parmi les nouveautés les plus appréciées, on retrouve :

Le rechargement de secours Idoomly : Une bouffée d’oxygène pour les internautes en panne de crédit. En quelques clics, les abonnés peuvent prolonger leur connexion jusqu’à 96 heures supplémentaires .

: Une bouffée d’oxygène pour les internautes en panne de crédit. En quelques clics, les abonnés peuvent prolonger leur connexion jusqu’à . L’historique des transactions : Une vision claire et détaillée de tous les paiements effectués, que ce soit par serveur vocal interactif, site de paiement électronique ou en agence commerciale.

: Une vision claire et détaillée de tous les paiements effectués, que ce soit par serveur vocal interactif, site de paiement électronique ou en agence commerciale. La consultation des services additionnels : Un outil pratique pour connaître en temps réel les options souscrites et les gérer à sa convenance.

Pour accéder à ces nouvelles fonctionnalités, il suffit de se munir de ses identifiants et de se connecter à son Espace Client. La plateforme, entièrement sécurisée, garantit la confidentialité des données personnelles.

Algérie Télécom ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. De nouvelles fonctionnalités sont d’ores et déjà en cours de développement pour offrir aux clients un éventail de services encore plus large et innovant.