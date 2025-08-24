Mawlid Ennabaoui 2025 – Algérie : le Centre international d’astronomie dévoile la date

Le Centre international d’astronomie (IAC) a annoncé ce dimanche que l’observation du croissant de la lune pour le mois de Rabi’ al-Awwal de l’année 1447 H était impossible le samedi 23 août 2025, dans tous les pays arabes.

Cette impossibilité s’applique aussi bien à l’œil nu qu’aux télescopes et aux technologies de photographie astronomique avancées.

Dans un communiqué, le Centre a expliqué que la visibilité du croissant sera clairement possible à l’œil nu aujourd’hui, dimanche 24 août, dans la plupart des pays arabes. Il pourra également être aperçu, mais avec difficulté, dans certaines régions du nord de l’Asie.

Mawlid Ennabaoui 2025 : Quand commence le mois de Rabi’ al-Awwal ?

Selon les calculs astronomiques, le premier jour du mois de Rabi’ al-Awwal correspondra au dimanche 24 août en :

Irak, en Arabie saoudite, au Qatar, à Bahreïn, au Koweït, en Palestine, en Égypte et en Tunisie.

Le début du mois aura lieu le lundi 25 août en :

Algérie, en Indonésie, en Malaisie, au Brunéi, à Singapour, en Inde, au Bangladesh, au Pakistan, en Iran, au Sultanat d’Oman, aux Émirats arabes unis, en Jordanie, en Libye, au Maroc et en Mauritanie.

Ainsi, et selon les calculs du Centre International d’Astronomie, le Mawlid est prévu pour le vendredi 5 septembre 2025 en Algérie.

Il est à noter que l’annonce officielle de la date de début du mois de Rabi’ al-Awwal et du Mawlid Ennabaoui qui est célébré le 12 du même mois, en Algérie, relève de la compétence du ministère des Affaires religieuses et des Wakfs. L’annonce est d’ailleurs attendue pour ce soir, après l’observation du croissant de lune.

Conditions d’observation du croissant de lune

Le rapport précise que des cartes, fournies par le centre, illustrent les zones de visibilité : le croissant est impossible à observer dans les zones en rouge, sa visibilité n’est possible qu’au télescope dans les zones en bleu, possible au télescope ou difficilement à l’œil nu dans les zones en rose, et facile à l’œil nu dans les zones en vert.

Rouge : Impossible d’observer le croissant , car la lune se couche avant le soleil et/ou que la conjonction a lieu après le coucher du soleil.

, car la lune se couche avant le soleil et/ou que la conjonction a lieu après le coucher du soleil. Bleu : L’observation est possible uniquement avec un télescope.

uniquement avec un télescope. Rose : Le croissant peut être observé au télescope , et possiblement à l’œil nu dans des conditions de ciel parfaitement clair, par un observateur expérimenté.

, et possiblement à l’œil nu dans des conditions de ciel parfaitement clair, par un observateur expérimenté. Vert : L’observation à l’œil nu est facile .

. Zones non colorées : L’observation est impossible à l’œil nu ou au télescope, malgré le fait que la lune se couche après le soleil et que la conjonction ait eu lieu avant, en raison de la faible luminosité du croissant et/ou de sa proximité avec l’horizon.

