Mawlid 2025 : alerte sanitaire sur les brûlures et accidents liés aux produits pyrotechniques

À l’approche de la célébration du Mawlid Ennabaoui, le ministère de la Santé a lancé, lundi, une mise en garde ferme contre les dangers liés à l’utilisation des produits pyrotechniques, en particulier les pétards et les feux d’artifice. Selon un communiqué officiel, ces produits représentent « un danger réel » et peuvent transformer une fête en véritable drame. L’utilisation de ces articles, souvent illégaux, est particulièrement préoccupante pendant les fêtes religieuses.

Le ministère a rappelé que les produits pyrotechniques sont responsables de nombreux accidents graves, notamment des brûlures, des amputations et des lésions oculaires pouvant aller jusqu’à la cécité. Ces accidents peuvent avoir des conséquences dévastatrices, surtout pour les enfants et les adolescents.

Dangers des produits pyrotechniques pour la santé

L’explosion d’un pétard dans la main peut entraîner la perte de doigts, tandis qu’une projection dans l’œil peut provoquer la perte définitive de la vision », avertit le communiqué.

Au-delà des blessures physiques, ces produits sont également à l’origine de pollution sonore et d’incendies, causant un impact direct sur le bien-être des citoyens, en particulier les personnes vulnérables : personnes âgées, malades, femmes enceintes et enfants. Le bruit excessif peut être particulièrement perturbant pour les personnes sensibles, tandis que les incendies représentent un risque majeur pour la sécurité publique.

Les fêtes religieuses, comme le Mawlid Ennabaoui, doivent être des moments de joie et de recueillement. L’utilisation d’artifices de divertissement peut gâcher ces moments par des accidents tragiques et des dommages irréversibles.

Brûlures : conséquences fréquentes et graves

Les brûlures constituent l’une des conséquences les plus fréquentes de l’usage des pétards. Le ministère a rappelé que les brûlures du 2ᵉ et 3ᵉ degré laissent souvent des cicatrices définitives et peuvent défigurer les victimes. Ces blessures peuvent nécessiter des soins médicaux intensifs et prolongés, avec un impact physique et psychologique important.

Les enfants et les adolescents restent les catégories les plus exposées à ce type d’accidents. Le ministère a ainsi exhorté les familles à faire preuve de vigilance et à sensibiliser leurs enfants aux dangers de ces pratiques. Il est crucial de rappeler les risques liés à l’utilisation des pétards et d’inculquer aux jeunes des comportements responsables.

L’usage inapproprié des produits pyrotechniques peut entraîner des poursuites judiciaires en cas de dommages causés à autrui ou à la propriété publique. Il est donc essentiel de respecter la loi et de privilégier des célébrations festives sans danger.

Premiers secours en cas de brûlure : la règle des « 15 »

Dans son communiqué, le ministère de la Santé a également rappelé les gestes de premiers secours à appliquer en cas de brûlure :

Faire couler de l’eau tiède à 15 °C,

Pendant 15 minutes,

A une distance de 15 cm de la zone brûlée.

Ce geste simple permet de ralentir le processus de destruction des tissus cutanés et de limiter la gravité de la blessure. En cas de complication, il est impératif de consulter rapidement les services des urgences les plus proches. Un traitement médical rapide et approprié est essentiel pour minimiser les séquelles d’une brûlure.

Il est important de ne pas appliquer de glace, de crèmes ou d’autres remèdes maison sur une brûlure sans avis médical. Ces pratiques peuvent aggraver la blessure et compliquer le traitement ultérieur. Privilégiez l’eau tiède et consultez un professionnel de santé.

À travers cet appel, le ministère insiste sur la nécessité de célébrer le Mawlid dans la joie et la sérénité, sans recourir à des pratiques dangereuses. L’objectif est de préserver la sécurité des familles et d’éviter que cette fête religieuse, synonyme de lumière et de spiritualité, ne se transforme en drame marqué par des blessures ou des pertes humaines.

